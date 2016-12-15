«Пілотна підстава» від Мінфіну

У суспільстві назріває черговий скандал, спровокований діями цього відомства. Воно, грубо порушуючи норми законодавства, зокрема право громадян на недоторканність приватного життя, передало базу персональних даних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — громадян України — приватній колекторській компанії, яка діє також і на… території Росії!

«Гарячі лінії» громадських організацій, що опікуються проблемами переселенців, вибухнули тривожними повідомленнями: люди почали отримувати дзвінки від такого собі ТОВ «Дельта М Юкрейн» на номери телефонів, які вони повідомляли лише органам соціального захисту. Співробітники названої компанії, посилаючись на ініціативу Мінфіну привітати пересельців із новорічними святами, просять уточнити конфіденційну інформацію — рік народження, реєстрацію на непідконтрольній території та фактичне місце проживання. Якщо ж абонент відмовляється надати такі відомості, йому погрожують щонайменше припиненням соціальних виплат. Із приводу такої «вітальної новації» представники ГО звернулися до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Валерії Лутковської.

Вивчивши факти, В. Лутковська заявила: «Переконана, що така ситуація є не лише кричущим випадком порушення прав значної кількості осіб на недоторканність приватного життя, а й загрожує іміджу нашої держави на міжнародній арені. Зважаючи на гостроту питання, я звернулася до Прем’єр-міністра з поданням щодо усунення порушень».

Уповноважена з прав людини направила звернення з цього приводу також до Генпрокуратури та СБУ.

Відреагував на ситуацію і голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря. Зокрема, під час прес-конференції «Скільки «коштує» бюджету-2017 переселенець і навіщо «зливають» його персональні дані?» він наголосив: «Однією з умов надання наступного траншу макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу в розмірі 600 мільйонів євро є не лише ліс-кругляк, про який у нас більше говорять, ніж про права людини, а й питання порушення прав внутрішньо переміщених осіб і наведення в цьому ладу, скасування дискримінаційних норм, які містяться в підзаконних актах Кабінету міністрів, прийнятих із порушенням Конституції і всупереч Закону України «Про права і свободи внутрішньо переміщених осіб» (йдеться про Постанови Кабміну №№505, 637, 365 і підготовку урядом нових дискримінаційних актів. — Ред.)».

А представник Уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига зауважив: «У широкому розумінні йдеться не тільки про порушення права на приватність, а й узагалі — права на життя. Адже інформація, що зараз стала доступна особам з приватної компанії, яка в тому числі працює і на території РФ, може використовуватись у незаконних цілях, що створюватиме загрозу життю, а також майну внутрішньо переміщених осіб, оскільки в них на непідконтрольній території залишилося майно, а можливо, й родичі». Крім того, застеріг М. Чаплига, Україна має міжнародні зобов’язання, зокрема щодо лібералізації візового режиму, і однією з ключових умов успішної взаємодії з ЄС щодо цього є захист права на приватність.

Втім, уряд ще має змогу змінити дискримінаційне ставлення до своїх громадян, які не з власної вини опинилися в украй скрутному становищі, й відновити підірвану довіру до держави. В протилежному разі між частиною суспільства і владою виникне вже не глибока яма, а ціла прірва! Про яку ж тоді єдність України можна говорити?

До речі, на згадуваній прес-конференції була оприлюднена думка, що «здача» Мінфіном переселенців може бути своєрідним «пілотним проектом». Тобто якщо суспільство його «проковтне», наступними, чиї персональні дані можуть «злити» приватним колекторам із ТОВ «Дельта М Юкрейн» (а через них — їхнім російським колегам, і далі — ФСБ РФ), стануть усі громадяни України, які отримують соціальну допомогу: не тільки малозабезпечені, інваліди тощо, а й сім’ї загиблих учасників АТО, самі учасники Антитерористичної операції... Як цією інформацією скористається агресор, запитання риторичне. Та й «МГБ ДНР-ЛНР» лише подякують за такий витік інформації.

Хіба в українському уряді цього не розуміють?

Михайло ГУБАШ



