Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою

Донецький напрямок

Ворог не припинив активні бойові дії на Світлодарській дузі, де з самого рання до обіду бойовики провели ряд артилерійських та мінометних обстрілів та здійснили одну спробу штурму, яка була відбита нашими військовими. Після провалу атаки ворог дещо остудив свій запал і до кінця доби провів 5 збройних провокацій, використовуючи при цьому гранатомети різних систем. На найбільш зухвалі обстріли наші військові відповідали вогнем з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив у середу на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Іншою гарячою точкою Донецького напрямку залишається Авдіївка, у промзоні якої бойова активність противника розпочалася минулої доби після заходу сонця. При цьому ворог використовував як легке озброєння, так і міномети.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів.

Луганський напрямок

Вчергове бойові дії перемістилися до району Попасної, де відбулася левова частка вчорашніх обстрілів на цьому напрямку. Впродовж доби на цій ділянці фронту ворог широко застосовував легке озброєння, включно зі снайперською зброєю. Вогонь з мінометів бандформування відкрили у Попаснянському районі вже пізно ввечері. Також по одній ворожій збройній провокації відбулося у Станиці Луганській та селі Сизе, що у безпосередній близькості до українсько-російського кордону. Всього у вівторок на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів.

Маріупольський напрямок

Кількість обстрілів зменшилася вдвічі (з 27 добою раніше до вчорашніх 13), проте інтенсивність ворожого вогню не спадає. Бандоформування продовжують широко застосовувати важке озброєння, включно з 120-мм мінометами та гарматами калібру 122 мм. Помітно зменшилася бойова активність ворога на півдні, де відбулося 4 обстріли українських позицій у порівнянні з більше ніж двадцятьма минулої доби.

Натомість відновилися активні бойові дії на захід від Докучаєвська. Там впродовж доби ворог випустив у бік наших позицій більше 60 мін, неодноразово застосовував бронетехніку та проводив збройні провокації зі стрілецької зброї. Також вчора сили окупанта тричі обстріляли Красногорівку з мінометів та гранатометів.

За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо – отримали поранення, ще четверо отримали контузію.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Також підтверджується інформація, що 18 грудня у ході боїв на Світлодарській дузі один наш військовий потрапив у ворожий полон.