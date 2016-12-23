Маленьке Ватерлоо окупантів

У червні 1815 року поблизу цього невеликого бельгійського містечка відбулася вирішальна битва, в якій непереможний доти імператор Наполеон зазнав поразки. Після цього його політична та військова діяльність завершилася.

Своєрідним маленьким Ватерлоо для військ бойовиків став майже двогодинний бій, який розгорівся минулої неділі на Світлодарській дузі. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, близько шостої години ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії. Противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України поблизу Луганського з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

Наші захисники бій прийняли. Вони перехопили ініціативу, відкинули атакуючих та провели контратаку на ворожий фланг. Бойовики були вимушені відступити, покинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва. За даними розвідки, втрати противника в тому бою становили щонайменше 25 чоловік вбитими та близько 30 поранених. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку: п’ятеро загиблих і шестеро поранених — «четверо бійців отримали легкі поранення і два — середнього ступеня тяжкості», — зазначили в штабі. За неофіційними даними (оприлюдненими журналістом Юрієм Бутусовим), усього тієї доби загинуло шестеро українських військовослужбовців, близько 25 дістали поранення. Зараз ними опікуються медики.

Навіть після завершення бою окупанти протягом дня неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та по прилеглих населених пунктах зі 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередачі. Місто Світлодарськ та навколишні села залишилися без світла. Загалом тієї доби сталося 24 обстріли на всіх напрямках — Донецькому, Маріупольському та Луганському.

Михайло ВЕДМІДЬ