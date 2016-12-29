Відробилися...

Протягом двох завершальних пленарних днів поточного року із кількадесяти законопроектів, які стояли в порядку денному, депутати розглянули близько чверті, ухвалили тільки три закони. Втім, іншого темпу роботи перед святами від парламенту навряд чи хтось чекав.

Два документи зі скупого четвергового доробку стосуються енергетичної галузі. Зміни до Закону «Про електроенергетику» покликані стимулювати розвиток альтернативної енергетики, зокрема сонячних електростанцій. «Зелений тариф» для тих із них, які побудовані до 30 червня минулого року і потужність яких перевищує 10 МВт, закріплено на рівні, що був на момент уведення в експлуатацію, — це дасть змогу зменшити фінансове навантаження.

Також у четвер депутати «вскочили в останній вагон» — внесли зміни до держбюджету-2016, якими перерозподілили 450 мільйонів гривень на виплату заборгованості із заробітних плат гірникам.

Іще один із ухвалених законів — «Про амністію у 2016 році». Згідно з ним, від відбування покарань звільняються особи, вагітні на день набуття документом чинності, ті, хто має неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю, тяжкохворі, хто досяг пенсійного віку, має непрацездатних батьків тощо, учасники АТО (в тому числі й зі статусом учасника бойових дій), які не вчиняли тяжких злочинів.

У п’ятницю під час традиційної «Години запитань до уряду» про підсумки роботи своїх відомств за рік поінформували міністри інфраструктури В. Омелян та енергетики і вугільної промисловості І. Насалик. Головне досягнення транспортної галузі, за твердженням її очільника, — це початок структурних реформ. До таких В. Омелян зараховує, зокрема, створення Дорожнього фонду та призначення керівником «Укравтодору» екс-міністра інфраструктури Польщі С. Новака. Також, за інформацією В. Омеляна, нинішнього року відремонтовано найбільше за останні 10 років доріг, ліквідовано аж 66% «ямковості». Дані оптимістичні. Цікаво тільки, чи пересічні користувачі доріг теж однієї з міністром думки про стан автошляхів?..

Серед плюсів транспортної реформи — відновлення внутрішнього пасажирського авіаперевезення. На черзі — відкриття спільного авіаційного простору з ЄС та відновлення річного перевезення за допомоги американських фахівців.

Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик поквапився обнадіяти гірників: до кінця року (а залишилися, як відомо, лічені дні) буде ліквідовано багатомільйонну заборгованість із зарплатні. І пообіцяв, що віднині вугільна галузь стане пріоритетною в державі. На доказ навів такі дані: у схваленому держ-бюджеті-2017 для матеріально-технічного забезпечення шахт передбачено мільярд гривень, іще 800 мільйонів — на їх реструктуризацію. Зажевріла надія, що добудова багатостраждальної Нововолинської шахти таки буде завершена.

Також «під ялинку» І. Насалик презентував оновлену стратегію розвитку енергетичного комплексу до 2035-го. Впродовж трьох років, як сподівається міністр, енергетична система позбудеться залежності від антрацитової групи вугілля (копальні, де його добувають, розміщені на тимчасово непідконтрольній Україні частині Донбасу). Плани далекосяжні, одначе закрадається думка: невже влада поставила крапку на відновленні територіальної цілісності держави?

Левова частка запитань депутатів була адресована Прем’єр-міністрові В. Гройсману. У глави уряду цікавилися про реформу митниці, плани щодо багатостраждального Одеського припортового заводу, програми із забезпечення ліками важкохворих, зростання соціальних стандартів...

Прем’єр з уже звичною бадьорістю відбився від критики, заявивши, що він «найбільший оптиміст цієї країни». Міг би й не казати: вміння В. Гройсмана в усьому знайти позитив українцям уже відоме...

Ще два «небюджетні» моменти. Парламент позбавив «відважну льотчицю» Надію Савченко місця в українській делегації в ПАРЄ. Загалом же останній цього року робочий день під куполом Верховної Ради завершився бурхливо — почубилися «свободівець» М. Головко та екс-член фракції «Самопомочі», котрий перебрався у БПП, П. Кишкар. Утім, хіба це вже така новина?

Наступне пленарне засідання — 17 січня.

Марина ТІШКОВА



