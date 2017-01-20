Підвищення пенсійного віку: розмови ні про що

У Чернігові Прем’єр розповів людям про кроки уряду, спрямовані на стабілізацію економічної ситуації

Учорашня робоча поїздка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Чернігівщину розпочалася в першій половині дня й виявилася доволі стислою в часі. Він відвідав Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді, де оглянув навчально-матеріальну базу, зокрема комп’ютерний клас, обладнаний за угодою між урядами КНР та України.

Побував Прем’єр і в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування. Володимир Гройсман роздивився класи перукарської майстерності, вишивання, підготовки кравців, закрійників та клас інформаційних технологій. І в ліцеї, і в училищі він поспілкувався з педагогічними колективами й вихованцями. Люди з перших вуст почули інформацію про плани уряду на поточний рік, отримали відповіді на питання, які турбують їх у повсякденному житті.

Усі кроки очолюваного ним Кабміну Володимир Гройсман співвідносить із тим, як українці забезпечені роботою і належним рівнем заробітної плати. За його словами, це пріоритет діяльності уряду. Разом з освітою та наданням можливості людині знайти місце в реальному секторі економіки.

Цікавить громадян і майбутнє, пов’язане з реалізацію ключового завдання пенсійної реформи, мета якої полягає в підвищенні розміру пенсій і скороченні дефіциту Пенсійного фонду.

«Нам треба розібратися з пенсійною системою і зробити все, щоб підвищити пенсії. Немає іншого варіанта: люди живуть за межею бідності. І наше завдання — знайти резерви і віддати належне людям», — сказав Прем’єр і запевнив, що уряд уже працює над вирішенням цього питання. Зокрема детінізація та підвищення мінімальної зарплати відкривають такі можливості.

«Чую деякі прогнози про підвищення пенсійного віку. Це розмови ні про що. Намагалися розхитати країну через тарифи — не вийшло. Шукають щось ще, зокрема пенсійний вік, щоб залякати людей. Але хочу запевнити, що ми не зробимо нічого поганого стосовно громадян, — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана. — Кожен наш крок буде пропущено через серце з розумінням того, як живе громадянин. Ми будемо чесно вести діалог із суспільством».

Саме заради стабілізації економічної ситуації та її поліпшення в осяжній перспективі уряд продовжує переговори із ключовим кредитором — Міжнародним валютним фондом. Хоч дати підписання нового меморандуму за чотирирічною програмою реформ і засідання ради директорів фонду по Україні там поки що не розголошують.

Багато запитань виникає на тлі останніх коливань курсу гривні. Людей цікавить, що ж буде далі. Прем’єр відповів чітко й зрозуміло: коливання курсу гривні, які фіксують на валютному ринку, виключно сезонні. І Національний банк володіє всім набором інструментів для стабілізації ситуації і настроїв на ринку. Тут дався взнаки спад ділової активності на початку року. Валютних резервів у країні достатньо, щоб ситуація була нормальною і курс залишався у прогнозних параметрах. Одне слово, невдовзі коливання припиняться, запевнив Прем’єр.

Так само не підігріває ситуацію й підвищення мінімальної заробітної плати. По-перше, нові зарплати буде виплачено лише в лютому. По-друге, їх повністю забезпечено бюджетними ресурсами, що не потребує будь-яких втручань у вигляді додаткової емісії гривні. «Мінімальна зарплата в бюджетній сфері повністю забезпечена фінансовим ресурсом. Проблем немає і не буде», — конкретизував Володимир Гройсман.

Крім того, збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня цього року жодним чином не вплине на систему виплати субсидій. Усі субсидії буде виплачено належно: «Це чергова неправда, яку нав’язують. Жодного стосунку мінімальна зарплата до виплати субсидії не має. Субсидія — це персональна знижка. Субсидії у 2016—2017 роках усі отримуватимуть у повному обсязі».

Зростуть цьогоріч і заробітні плати державних службовців. Нині їх рівень регламентується новим Законом «Про державну службу». «І відповідним чином невелике зростання теж заплановано — як в 2016 році це було, так це передбачено і в 2017 році. Але це невелике зростання», — наголосив глава уряду.

Того самого дня Володимир Гройсман узяв участь в урочистому врученні пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівського гарнізону. Рятувальники отримали чотири пожежні автоцистерни і одну оперативно-піротехнічну машину.

Лора ВОВК