Між вогнем і лютим холодом

Жителі Авдіївки після тривалих потужних обстрілів опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Житель Авдіївки дуже емоційно відреагував на свіже повідомлення обласної влади про введення в місті надзвичайного стану. «Та у нас надзвичайний стан ще з минулої весни, відколи російські орки почали постійно обстрілювати промзону! — категорично каже він. — І виробництво на коксохімі вже не раз зупиняли через пошкодження. І людей чимало поховали після обстрілів. Але так погано, як тепер, ще не було».

Останніми днями січня проросійські незаконні збройні формування активно атакувати позиції ЗСУ в промисловій зоні Авдіївського коксохімічного заводу, вражаючи територію підприємства і міста. Знову подовжився список загиблих та поранених українських бійців і мирних жителів. Після пошкодження лінії електропередач завод залишився без електропостачання, а місто — без електроенергії та тепла.

БОЖЕ, БЕРЕЖИ!

У потерпілому місті у нинішній критичній ситуації об’єднали всі наявні сили й можливості, щоб ліквідувати чи бодай зменшити жахливі наслідки, заподіяні потужними обстрілами. Наступні дії координував оперативно створений тут штаб, до якого увійшли керівники міста і області, правоохоронці, рятувальники та представники промислових підприємств. З огляду на холоднечу (вночі стовпчик термометра опускався до -20), однією з найбільших проблем стало забезпечення тепла.

Директор коксохімічного заводу Муса Магомедов повідомив, що підприємство підігріває воду для опалення міста (температура батарей 30—40 градусів, а у квартирах — 15—16), але вже відчувається нестача природного газу.

«Поки що працюємо на власній генерації електроенергії, якої нам вистачає, щоб коксовим газом гріти місто, — розповідає він про складні умови роботи. — Ніч протрималися і вже у вівторок о 9.30 нам подали природний газ. Сподіваюся, що зможемо зберегти робочий режим для котельні та обігрівати місто».

А ось повна зупинка підприємства, про яку тут навіть бояться вголос говорити, на думку керівників та фахівців АКХЗ може призвести до дуже важких і навіть незворотних наслідків. Якщо найбільший у Європі виробник коксу повністю зупиниться і простоїть при низькій температурі хоч добу, відновити його роботу буде майже неможливо.

Тим часом вдалося продовжити роботу міської лікарні, яку підключено до генераторів, автономними джерелами енергії забезпечено школу та дитячий садок. Для місцевих жителів рятувальники почали розгортати пункти обігріву: у вівторок на 7 годину ранку запрацювали вже сім таких об’єктів, де люди змогли отримати гарячі сніданок та чай.

Усі зусилля ліквідувати наслідки попередніх обстрілів тривають в умовах чергових розривів боєприпасів. Бойовики гатять по Авдіївці з важких видів зброї, заборонених мінськими угодами. Наші військові зафіксували, що тільки за минулу добу по місту випустили майже сотню боєприпасів з реактивних систем залпового вогню «Град». А жителі тимчасово окупованого Донецька, до якого від Авдіївки понад 10 кілометрів, розповідають, що їхні будинки здригаються від залпів «Градів», які ведуть вогонь просто з житлових кварталів. І вранці у вівторок бойовики знову випустили по Авдіївці чотири пакети боєприпасів із «Градів». Руйнування та кількість жертв постійно уточнюють, але вже відомо, що під обстріл потрапив один із житлових будинків, поранення зазнав місцевий житель. Пізніше три міни вибухнули біля міської лікарні.

У цих жахливих умовах керівники області та відповідних служб не заперечують варіанта евакуації місцевих жителів, які опинилися між обстрілами та браком тепла, електроенергії, води тощо. «Розпорядився терміново надати додаткові кошти з обласного бюджету для Авдіївки в межах оголошення надзвичайного стану в місті, — повідомив у Фейсбуці голова Донецької облдержадміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. — Напрацювали алгоритм доставки хворих до суміжних населених пунктів, а також надання карет швидкої допомоги й автотранспорту в разі евакуації населення. У містах області розгортають місця приймання дорослих жителів Авдіївки, а дітей — у дитячих закладах».

За попередніми підрахунками координаційного штабу, протягом дня є змога евакуювати з потерпілого міста 8—9 тисяч людей, а сусідні населені пункти вже готові приймати навіть більшу кількість. Військові запропонували польові кухні, а на під’їзді до населеного пункту зосередили майже 10 тонн продуктів харчування.

СИТУАЦІЯ СПОНУКАЄ ДО ЕВАКУАЦІЇ

Уранці у вівторок нарешті з’явилася інформація, яка вселяє надію. Представники РФ дали письмову гарантію про припинення обстрілів зі свого боку з 10-ї до 17-ї години, отже ремонті бригади зможуть використати цей час для усунення пошкоджень. Переговори з росіянами про це тривалий час були безрезультатними, оскільки ті запевняли, що не мають повноважень і можливостей вплинути на бойовиків. Немов на підтвердження цього один із проросійських підрозділів вже після оголошеного режиму тиші вдався до штурму промзони.

Оскільки потужні обстріли Авдіївки кілька днів безперервно тривають з боку Донецька, дісталося і обласному центру, житлові квартали якого бойовики тимчасово перетворюють на свої позиції. Про руйнування повідомляють жителі насамперед Куйбишевського та Київського районів. В останньому через знеструмлення шахти імені Засядька виявилися заблокованими під землею більш як 200 гірників. Свого часу бойовики вже підставили це вугільне підприємство. Обурення цього разу не стримав навіть колишній лідер самопроголошеної «ДНР» Олександр Ходаковський, який у соціальних мережах нагадав причини попередньої трагедії на шахті, коли загинуло багато гірників.

«Інші (бойовики «ДНР» з важкою зброєю. — Авт.) ставали регулярно біля вентиляційного ствола шахти ім. Засядька і тікали, щойно по них починали бити у відповідь, — свідчить він. — У результаті з трьох вентиляторів два було знищено, а шахта працювала, доки не стався вибух метану». Досить чітко висловився він і стосовно дій «захисників», які ховаються за житловими будинками.

Доки вирішують питання про масову евакуацію жителів Авдіївки, у міськрадах, школах та інших закладах сусідніх Покровська і Родинського відкрили тимчасові пункти приймання теплого одягу, ковдр, ліхтариків, сірників та інших речей першої необхідності для потерпілих авдіївців. А із Слов’янська вирушили чотири автобуси: евакуацію людей похилого віку, дітей і жінок організував місцевий пастор і волонтер Петро Дудник.

МАЄМО НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ, ЩОБ ВІДНОВИТИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

— Влада має ресурси, щоб відновити енергопостачання Авдіївки. Та для цього необхідно, щоб окупанти припинили обстріли. Про це він сказав у Києві на засіданні «круглого столу», присвяченого проблемам освіти і науки, повідомляє УНІАН.

«Під час обстрілу росіянами Авдіївки відбулося відімкнення електроенергії, як наслідок — припинення теплопостачання, водопостачання міста, в якому майже 25 тисяч жителів», — повідомив глава уряду. За його словами, ситуація залишається складною, та у влади є необхідні ресурси, щоб відновити енергопостачання. «На це потрібен час, але найголовніше — припинення обстрілів», — наголосив Прем’єр, зауваживши, що обстріли Авдіївки — це злочин проти людей, які абсолютно ні в чому не винні.

Володимир Гройсман повідомив, що розгорнуто оперативний штаб ДСНС щодо ситуації в Авдіївці й підготовано всі сценарії можливого розвитку подій. Він ще раз наголосив, що проведення ремонтних робіт в Авідіївці можливе лише за режиму тиші.

Павло КУЩ



