Танкова рота проти одного «Оплота»

У цьому році Президент очікує на швидку й повну комплектацію танкових підрозділів

Січневе засідання Рада національної безпеки і оборони присвятила розгляду державного оборонного замовлення на 2017 рік. Голова РНБО Петро Порошенко попросив присутніх врахувати в цьогорічному «плані обороноздатності» всі недоліки 2016 року. «Державне оборонне замовлення на 2017 рік ми маємо сформувати з повним урахуванням торішніх недоліків. Звертаю увагу, що 81% державного оборонного замовлення — загальний фонд держбюджету. Ми переконані в тому, що цей показник буде гарантовано профінансовано», — розставив акценти глава держави. В грошовому еквіваленті це приблизно 9 мільярдів гривень (фінансування мало розпочатися від суботи. — Авт.).

Згідно з президентським дорученням, формування державного оборонного замовлення здійснюватимуть щонайменше на три наступні роки. Цей крок допоможе керівництву держави дати життя новітнім розробкам українського оборонно-промислового комплексу та вітчизняних конструкторів. У пріоритеті будуть фахівці з хорошим реноме, високим авторитетом у військах та відомим ім’ям на міжнародному ринку. Цього разу Президент цілком підтримав пропозицію закуповувати зразки озброєння та військової техніки в таких обсягах, щоб повністю переозброїти певні військові підрозділи.

ВІТЧИЗНЯНІ РОЗРОБКИ РЯТУЄ ЕКСПОРТ

Дискусія членів Радбезу розгорнулася під час розгляду питання щодо переліку закупівельних товарів для війська. «У нас стає вибір: або один «Оплот», або десять глибокомодернізованих і капітально відремонтованих Т-64 чи Т-80. «Оплот» будують щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 становить 2,5 місяця. Тобто у нас постає питання: або танкова рота в повному складі, або один танк, — сказав він. — Поки у нас є ресурс, треба терміново провести глибоку модернізацію зазначених танків. Нам необхідно передовсім забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибокомодернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін».

Потім глава держави акцентував на намірах збільшити експорт української зброї власного виробництва та розробити програми оновлення виробничого фонду оборонних підприємств. Його слова передає департамент прес-служби АП: «Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного виробництва. Наголошую, що ми її не розпродуємо, на відміну від деяких (попередніх. — Ред.) горе-міністрів оборони і тих, хто ухвалював відповідні рішення. Ми нині завойовуємо ринок видами озброєння, які виробляють в Україні». Петро Порошенко розповів, що вітчизняне оборонне замовлення виконують на виробничих фондах, які зношені на 67%. На декотрих підприємствах — на 80%. Саме тому він доручив присутнім розробити програму оновлення виробничих фондів. На переконання глави держави, брак сучасних виробничих потужностей блокує можливість ефективно конкурувати на світовому ринку і забезпечувати шляхом зовнішніх замовлень модернізацію та розробку новітніх систем озброєння. «Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% усього експорту України. Наше завдання — підвищувати цей показник, оскільки він — джерело валютних надходжень». Окрім цього, за допомогою експорту планують збільшувати обсяги виробництва, вкладати кошти в нові технології та верстати, навчати людей, а ще забезпечувати армію потрібною зброєю.

ТОРІК ОБОРОНКА СПРАЦЮВАЛА НА ЧЕТВІРКУ

Щодо 2016 року, то, на думку Верховного головнокомандувача, оборонний комплекс довів свою ефективність. На це не вплинули навіть перипетії з фінансуванням. Торік видатки загального фонду Держбюджету становили близько 58% загального обсягу фінансування і були профінансовані на 100%, тоді як видатки спеціального фонду — менш ніж на відсоток. «Протягом 2016-го оборонний комплекс України спрацював на тверду четвірку, на тверде добре, — резюмував Петро Порошенко. Він також нагадав, що торік на озброєння Збройних сил було прийнято 17 нових або глибокомодернізованих зразків зброї та військової техніки.

Серед них і новий санітарний бронетранспортер БТР 4-С, і новий ремонтний БТР 4-РМ, і спеціальна апаратна СА-10У, і новий кулемет. «У військах уже високо оцінили перший дослідницький досвід експлуатації новітнього озброєння», — поділився інформацією Президент.

Далі йшлося про проведення дослідної експлуатації БТР-3 в зоні бойових дій. За словами Петра Порошенка, цей бронетранспортер чудово проявив себе під час бойових дій. Він має величезний експортний потенціал. А тактично-бойова колісна машина «Дозор-Б» нині проходить дослідницьку експлуатацію.

Приділили увагу ситуації у державному концерні «Укроборонпром». Там із власної ініціативи та за рахунок власного ресурсу торік було створено низку інноваційних зразків нових ракет. Йдеться передовсім про РС-80, безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця», «Фантом». Також розробляли бойові модулі для бронетехніки.

А наприкінці заходу глава держави висловив упевненість у тому, що підприємства оборонного комплексу буде забезпечено державним замовленням на виробництво продукції військово-промислового комплексу. Головне — забезпечити розвиток промислового потенціалу оборонного комплексу та модернізацію виробничих потужностей оборонних підприємств.

Катерина МАЦЕГОРА



