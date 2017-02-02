Віталій Кличко: «У травні Київ стане пісенною столицею Європи»

Мер Києва Віталій Кличко отримав символічні ключі від «Євробачення». Їх, під час урочистої церемонії, яка відбулася в Київській мерії, вручила Президент міської ради минулорічного господаря конкурсу – Стокгольма – Єва-Луїза Ерландссон.

«Я радий вітати всіх сьогодні тут, на першому офіційному заході події, на яку ми всі чекаємо і до якої готуємося – «Євробачення-2017». Столиця України вдруге прийматиме пісенний конкурс. І мені надзвичайно приємно бути причетним до цього дійства, брати безпосередню участь у підготовці і проведенні «Євробачення», – зазначив мер Києва Віталій Кличко. – Бо музику люблять усі. І я переконаний, вона єднає світ. Робить його добрішим, дарує людям настрій. І саме завдяки «Євробаченню» люди в усьому світі мають можливість – через музику – дізнатися про культуру, характер, вподобання людей в багатьох країнах. І ми всі вдячні Джамалі, завдяки якій минулого року світ знову почув про Україну, оцінив її талант, музику і душу!», – наголосив Київський міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що Київ із радістю чекає на «Євробачення» і готується до його проведення. Та запевнив, що конкурс відбудеться на найвищому рівні.

«Сьогодні офіційно розпочався відлік часу до старту пісенного конкурсу. Ми зробимо все, щоб із притаманною українцям гостинністю і душевністю прийняти всіх гостей, які приїдуть на «Євробачення-2017». Щоб про Україну і про нашу столицю залишилися яскраві враження і теплі спогади. Щоб іноземні гості, – а їх ми очікуємо понад 20 тисяч, – побачили, яке гарне наше місто, і які відкриті та щирі люди українці», – сказав мер Києва під час церемонії.

«Ви гідно і яскраво провели «Євробачення». Київ приймає естафету! І в травні наше місто стане музичною столицею Європи, – звернувся Віталій Кличко до Президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон. – Бо, ще раз підкреслю, музика об’єднує людей, – міста, країни, континенти. І це дуже важливо. І особливо важливо сьогодні для України».

Мер Києва зазначив, що столична влада минулого року виділила 50 млн грн, а цього року – ще 150 млн на проведення «Євробачення».

«Це ті кошти, які підуть на підготовку самого конкурсу, не враховуючи тих грошей, які ми інвестуємо в інфраструктуру, на озеленення, облаштування доріг, підсвітку міста», – наголосив Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що такі масштабні події, як «Євробачення» є найкращою рекламою.

«Більше 200 млн телеглядачів у всьому світі спостерігають за «Євробаченням», більше 200 млн людей говоритимуть про Київ, а ті, хто відвідають наше місто, повернувшись додому стануть своєрідними послами української столиці. Наше завдання – максимально використати «Євробачення» для того, щоб про Україну та Київ говорили в світі, щоб залучити якомога більше туристів та реалізувати той туристичний потенціал, який у нас є», – наголосив Віталій Кличко.

Під час церемонії передачі ключів президент міської ради минулорічного господаря конкурсу – Стокгольма – Єва-Луїза Ерландссон зазначила, що Київ має чудову нагоду провести фантастичну подію і об’єднати музикою людей із усього світу. Адже «Євробачення» – це набагато більше, ніж телешоу.

«Це, насамперед, цінності, це – спосіб подолати кордони, які нас розділяють. Сьогодні ми живемо у світі, який як ніколи раніше має об’єднатися, тому що він постав перед складними викликами. Продовжуймо нести цей чудовий меседж «Євробачення» – об’єднання для любові й миру», – наголосила Єва-Луїза Ерландссон.

Вона також зауважила, що у травні під час проведення пісенного конкурсу Київ буде у фокусі понад 200 млн телеглядачів, тисяч журналістів і туристів, які згодом стануть посланцями української столиці та України загалом.

«Використайте цю можливість якнайкраще!», – зазначила президент міської ради Стокгольма, звернувшись до Віталія Кличка.

У свою чергу виконавчий директор Європейської мовної спілки (EBU) Йон Ола Санд зауважив, що проведення «Євробачення» – це не тільки свято, а й велика відповідальність.

«Це виклик. Більше ніж тисяча осіб із офіційних делегацій зі всієї Європи прибудуть до Києва та понад 1500 журналістів висвітлюватимуть події і подаватимуть новини про те, що відбувається в Києві, – зазначив Йон Ола Санд. – Київ – динамічне місто. Це – міст між Сходом і Заходом. Воно старовинне й модернове, воно поєднує традиції і сучасність. Це чудове місто, щоб шанувати розмаїття».

Після церемонії передачі символічного ключа від «Євробачення» відбулося жеребкування 43 країн-учасниць до півфіналів. Участь у церемонії жеребкування також взяли переможниці «Євробачення» від України Джамала (2016 рік) та Руслана (2004).

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»