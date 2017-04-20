Міжнародний День ромів відзначили на Закарпатті

Міжнародний День ромів на Закарпатті відзначали яскравим і цікавим дійством у центрі Ужгорода. Сюди з'їхалися роми від більшості циганських громад області. Гам, пісні, танці, різнобарвні костюми і, звичайно, коні і багаття в самому центрі міста.

Представники ромської національності в різнокольорових національних костюмах зібралися на головній площі міста. Там вони співали народні пісні та виконували національні танці під оплески перехожих.

Далі роми влаштували ходу центром міста. З Театральної площі вони рушили по вулиці Корзо, Волошина, а далі – на пішохідний міст. Там роми вшанували пам'ять своїх померлих предків, спустивши на воду вінки зі свічками.

Хода завершилася на площі біля облмуздрамтеатру, де вони продовжили свої святкування. Там роми готували традиційну їжу і напої і пригощають ними всіх бажаючих, а також виконують народні пісні та танці

Надалі свято тривало і в облмуздрамтеатрі, де всім присутнім влаштували чудовий концерт із вокальними і танцювальними виступами. Крім того, привітати їх зі святом прийшли представники обласної та міської влади.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, одягнений з нагоди свята в традиційну ромську сорочку, звернувся з вітальним словом до всіх присутніх, згадав історію свята, зазначив, що цигани – особлива нація, адже не мають своєї державності, повідомив також, що на Закарпатті проживає найбільше представників ромської меншини в Україні, мінімум 50%. Також побажав ромам міцного здоров'я і миру.

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв у вітальному слові наголосив, що міська влада максимально сприяє і підтримує ромів у їхньому прагненні інтегруватися в суспільство, допомагає в освітніх, культурних питаннях. Активно відстоюють інтереси ромської громади Ужгорода та депутати Мирослав Горват та Юрій Мандич, інші міські обранці.

Привітав ромів і керуючий справами виконавчого апарату Закарпатської обласної ради Юрій Гузинець.

Найбільш активним представникам ромської громади, а також громадським діячам, які займаються ромськими проблемами, вручили нагороди від Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також Ужгородської міської ради.

Василь БЕДЗІР