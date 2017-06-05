Одеса і Стамбул подали приклад міжрегіонального партнерства

В Одесі Президент Петро Порошенко відкрив сучасний парк і розповів про новий указ щодо безвізового режиму

Глава держави підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами України права на безвізові подорожі до Євросоюзу. Про це Петро Порошенко повідомив під час робочої поїздки до Одеської області. За словами Президента, цей указ було сформульовано за результатами наради за участю дипломатів, прикордонників, митників, транспортників, голів місцевих адміністрацій, яка відбулася 24 травня в Луцьку.

«Виборовши безвіз, ми повинні зробити максимально комфортним його реалізацію для громадян», — сказав Президент. В указі йдеться про поліпшення державою тих послуг, які супроводжують українську людину на всьому європейському маршруті — від рідного міста до точки призначення в країні ЄС. «Хоч би на якій ділянці цього шляху опинився громадянин України, йому має бути легко й комфортно користуватися перевагами безвізу, а всі сервіси мають бути максимально якісними», — переконаний Президент. Він ще раз окреслив ті переваги, які дасть візова лібералізація нашим громадянам: українцям не треба буде більше «принизливо стояти в чергах» до консульських установ і візових пунктів, сплачувати візові збори і послуги посередників, витрачати час і гроші на бюрократичну роботу щодо збирання нікому не потрібних паперів. «Достатньо лише біометричного українського паспорта», — констатував глава держави.

У межах робочої поїздки до Одеської області Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті Стамбульського парку в Одесі, повідомляє департамент прес-служби АП. На думку глави держави, відкриття «покладе початок значно масштабнішій українсько-турецькій взаємодії. Йдеться про величезні можливості в плані двосторонньої торгівлі, інвестицій, потенціал для розвитку в гуманітарній сфері, галузях освіти і культури», — зазначив Президент. За його словами, на сьогодні одним з головних пріоритетів двосторонніх відносин між Києвом і Анкарою залишається укладення угоди про вільну торгівлю.

Петро Порошенко висловив вдячність президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за «тверду й непорушну позицію підтримки нашого суверенітету й територіальної цілісності. У найскладніші часи для України Туреччина була пліч-о-пліч з нами. Ми наполегливо працюємо над поглибленням цього партнерства. Нас єднає не лише географія, Чорне море, а й спільні цілі та інтереси», — заявив він. За словами Президента, Україна й Туреччина прагнуть встановити мир і стабільність у Чорноморському регіоні. «Ми виступаємо за розширення рівноправного партнерства і взаємовигідної співпраці, яка ґрунтується на повазі до універсальних принципів добросусідства й міжнародного права», — зауважив глава держави.

Стамбульський парк став спільним проектом міських голів Одеси і Стамбула. Він розташований неподалік Приморського бульвару і займає площу 2,7 гектара. Роботи з облаштування парку тривали з березня 2016 року. Створено дитячий і спортивний майданчики, висаджено квіткові композиції, які повторюватимуть турецькі національні орнаменти, проведено освітлення із застосуванням енергоефективних світильників.

Петро Порошенко відзначив міжрегіональну спів¬працю, контакти на рівні міст і областей, наприклад між Одесою та Стамбулом. «Одеса і Стамбул — два міста, які є воротами у світ для цілих регіонів, країн. Вони можуть багато запропонувати одне одному», — зауважив він. Глава держави висловив переконання, що започаткування прямого поромного сполучення між портом Хайдарпаша у Стамбулі та Одесою дуже важливе.

Президент зауважив, що нині знамениті Потьомкінські сходи «отримали друге народження. Це візитна картка не тільки Одеси, а й півдня України, яка відома туристам усього світу», — сказав він. Глава держави зауважив, що попередню реконструкцію сходів проводили в 1933 році. Однак тепер завдяки децентралізації місцеві бюджети зросли в кілька разів, що дає змогу владі на місцях втілювати в життя проекти, спрямовані на потреби громади. Президент вважає, що саме завдяки децентралізації в регіонах почали будувати школи, дитячі садки, встановлюють освітлення вулиць.

Оксана КРАМАРЧУК