Президент присвоїв Михайлу Жизневському звання Герой України

Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – білорусу, який загинув під час Революції Гідності та вручив Зірку Героя України його батькам – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні.

«Він поклав своє життя за нашу і вашу свободу», - сказав Петро Порошенко та нагадав події Революції Гідності, коли загинув Михайло і тисячі українців прийшли прощатися з білорусом, який боровся за свободу України.

«Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець у душі», - сказав Петро Порошенко. Президент підкреслив, що нині звання Герой України має надзвичайно високий статус, цю нагороду присвоюють виключно за заслуги на фронті у захисті територіальної цілісності і незалежності Української держави.

«Пишаюся, що сьогодні до славної когорти українців, які носять звання Герой України приєднався ваш син – великий білорус і великий українець», - підкреслив Петро Порошенко. Він подякував від імені українського народу батькам Михайла Жизневського за тверду позицію і тверде розуміння, і витримку в таких складних умовах.

Президент зазначив, що від самого початку, коли він пообіцяв батькам зробити все від нього залежне задля гідного вшанування пам’яті їх загиблого сина, і до сьогоднішнього дня – він свою обіцянку виконав.

«Ми робимо усе від нас належне, щоб наша країна зберегла волю і свободу, демократію і розвивалася, і загибель Героїв Небесної сотні не була даремна», - сказав Президент.

Президент повідомив, щоб виконати цю обіцянку, ним були ініційовані зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і дозволили вперше в історії нашої країни присвоїти найвищу нагороду України іноземцеві – білорусу, який боровся за свободу України.

Батько Михайла Жизневського подякував Президенту за підтримку їхньої родини. «Велике дякую за підтримку нашої родини, за моральну та матеріальну допомогу, за те, що ви не забуваєте нашу родину. Ми будемо пам’ятати про вашу допомогу, що ви тримаєте слово», - сказав батько Героя.

«За це – за нашу свободу, за свободу України загинув наш син», - додав він.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»