У Каховці відкрили пам’ятник непереможному отаману Івану Сірку

Пам'ятник легендарному кошовому отаману Запорозької Січі Івану Сірку встановили у місті Каховка Херсонської області. Про це інформує прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

"Козацький сквер поповнився ще однією скульптурою: поряд з Козацьким хрестом гетьману Богдану Ружинському і українським козакам постав пам'ятник легендарному кошовому отаману Івану Сірку, створений і встановлений за ініціативи козаків Каховського окремого козацького полку імені І. Сірка", - йдеться в повідомленні влади.

Зазначається, що відкриття пам’ятника славному отаману відбулося ще 3 червня.

Учасники церемонії відкриття монумента, що відбулася в межах козацької тризни, хвилиною мовчання вшанували пам’ять запорозьких козаків, полеглих у Другій світовій війні кахівчан, а також сучасних патріотів-земляків, які загинули під час проведення АТО.

Протоієрей Каховського собору Покрови Святої Богородиці отець Микола освятив пам’ятник Івану Сірку.

Завершилася урочиста тризна покладанням квітів до пам’ятників козацтву. За традицією цього дня на води Дніпра козаки спустили вінок. Після цього всі охочі мали змогу скуштувати козацький куліш.

Іван Сірко (між 1605-1610-1680 рр.) – військовий і політичний діяч, Запорізький кошовий отаман, став легендою ще за життя завдяки непереможним походам проти Кримського ханства і Османської імперії.

За участь в антиросійському повстанні був висланий до Сибіру, два роки провів у засланні. З його ім’ям пов’язана найгероїчніша доба в літописі Запорізької Січі. Брав участь принаймні у 55 великих битвах і завжди, крім 3-4 випадків, виходив переможцем.

У 1673 році козаки Івана Сірка штурмом взяли Іслам-Кермен, татарську фортецю на місці біля сучасної Каховки. Зараз її залишки – на дні Каховського водосховища.