Кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади зупинено

Масштабну кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади, яка сталася 27 червня - зупинено. Ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних.

Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України контролюють ситуацію, спричинену кібератакою на ІТ-системи фінансового, енергетичного, транспортного та інші сектори критичної інфраструктури країни. Про це сказано у повідомленні Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«На цей час ситуацію взято під контроль. Жоден державний е-ресурс, який захищено спільним контуром кіберзахисту, реалізованим Держспецзв’язку в Системі захищеного доступу до Інтернету, не постраждав. Не зазнали ушкоджень чи інших несанкціонованих дій і електронні державні реєстри країни, - йдеться у повідомленні. - Під керівництвом Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Держспецзв’язку, Нацбанком, СБУ, Нацполіцією, іншими уповноваженими інституціями та експертами кібербезпеки на практиці відпрацьовано протокол швидкого реагування, завдяки чому вдалося зупинити поширення в державному секторі шкідливого програмного забезпечення з робочою назвою PetyaRansomware(Petya.А), за функціями подібного шифрувальникові WannaCry».

Як зазначено у повідомленні, наразі нейтралізуються джерела кіберзагроз з-поза меж нашої країни у співпраці з міжнародними командами реагування на кіберінциденти.

«На цей час відновлено роботу сайтів Кабінету Міністрів України, низки інших державних інституцій, доступ до яких був тимчасово обмежений. Держспецзв’язку у взаємодії з іншими уповноваженими державними інституціями та стейкхолдерами кіберзахисту надає невідкладну фахову практичну й методичну допомогу з локалізації кіберінцидентів та з відновлення штатного функціонування ІТ-систем, які зазнали кібератак», - підкреслили у Держспецзв’язку.

Відомство звернулося до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем. «Замовчування фактів кібератак і виявленихкіберінцидентів є неприпустимим! Своєчасна фіксація таких фактів, оперативний обмін інформацією про них і спільні зусилля в локалізації та протидії кібератакам – необхідні умови кіберзахисту кожного, а відтак ікібербезпеки всіх!» - зазначають у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, у вівторок, через кібернапад фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України звернулися до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем та розповсюдили рекомендації протидії атакам.

Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства з забезпечення безпеки держави, працюють в штатному режимі.

Стало відомо у вівторок про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»