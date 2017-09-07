Підтримка освіти є ключем до успіху України

Президент Петро Порошенко на Львівщині взяв участь у церемонії відкриття Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступенів. Глава держави зауважив, що на відкриття цього закладу чекали 30 років, останні 12 років з перервами школу будували.

«Чому сьогодні саме тут місце українського Президента? Дехто думає, що відкриття школи нібито рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів України», - зазначив Глава держави.

Президент підкреслив, що одним з пріоритетів для України є освітня галузь.

«Що є освіта? Це ключ до успіху України та українців. Це дуже добрі і важливі традиції», - додав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що у ХVІІ столітті українська нація була найбільш освіченою та письменною в Європі. «Ми ці традиції маємо не просто підтримувати, а підвищувати і зберігати. Саме тому немає більш важливої справи, ніж будівництво шкіл, підтримка освіти, забезпечення найсучаснішими технологіями шкіл», - зауважив Глава держави.

Петро Порошенко наголосив, що розвиток сільських шкіл є пріоритетним завданням. За його словами, багато років в Україні стверджувалось, що «українське село гине і вмирає, там нема роботи і влада не знає вирішення проблеми». «Ми демонструємо кардинально інші підходи – в селі ми маємо підвищити якість освіти, сучасні технології, інтернет, досвід найкращих педагогів», - підкреслив Президент.



Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна стане успішною країною і буде членом Європейського Союзу. Про це Глава держави заявив у ході робочої поїздки до Львівської області під час урочистостей з нагоди відкриття новозбудованої Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступенів.

«Наші спільні зусилля приведуть до того, що Україна буде членом ЄС і це станеться тому, що ми, в першу чергу в це віримо. І ми разом змінюємо державу. Робимо Україну успішною», - наголосив Петро Порошенко.

Водночас, Глава держави зауважив, що є ті, хто не вірять в успіх нашої країни. «Так само, як вони не вірили, коли я говорив, що ми ратифікуємо Угоду про асоціацію, що було головною вимогою Революції Гідності. Незважаючи на шалену протидію Росії, референдуми, які вони організовували, саме цього року нам це вдалося. Вже через два дні – 1 вересня у нас буде свято не тільки тому, що діти підуть до школи. 1 вересня вступає в силу ключовий політичний документ для нашої держави – Угода про асоціацію з Європейським Союзом», - зазначив він.

Президент зауважив, що так само скептики не вірили, коли він говорив, що ми забезпечимо безвізовий режим для українських громадян для відвідування Європейського Союзу. Петро Порошенко підкреслив, що це не просто повага до українського паспорту, Української держави; це не просто визнання реформ, які робить Україна за останні три роки. Він нагадав, що для отримання безвізу було впроваджено 144 реформи.

Глава держави підкреслив, що це остаточне прощавай радянській, російській імперії: «Велика українська нація повертається до європейської родини».

«Це наше з вами досягнення. Це величезний крок, рубікон, точка неповернення, яку ми з вами пройшли», - підкреслив Президент та додав, що все це ми зробили в умовах війни і російської агресії.

«Кажуть, найважче проводити реформи в часи війни. Ми продемонстрували – у нас немає, не було і не буде іншого вибору. І тому я пишаюсь, що ми з вами зробили за ці три роки більше ніж за 20-ть попередніх років», - сказав Глава держави.

За словами Петра Порошенка, «зараз перед нами стоять завдання чітко розписані в Угоді про асоціацію – що і коли нам потрібно робити».

Він підкреслив, що Україна має бути європейською, демократичною, вільною. «Але зараз наше перше завдання – Україна має бути успішною державою, а українці мають бути успішним народом», - зазначив Президент.

Президент Петро Порошенко під час відкриття Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії на Львівщині підкреслив, що українська влада робить важливі кроки для реформування та підтримки освіти.

«У 2018 році планується виділити 520 млн гривень на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників нової української школи», - розповів Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що всі школи, які будуть вводитися з цього і наступного років мають бути пристосовані до інклюзивної освіти, відповідно до ухваленого Закону. Глава держави подякував всім ентузіастам, включно з Першою леді Мариною Порошенко, яка була ініціатором Закону про інклюзивну освіту. «Це також свідчення того, що ми запроваджуємо найновітніші європейські освітні технології», - наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що два дні тому брав участь у церемонії відкриття трьох шкіл на Донбасі. «Почув найкраще, можливо, в своєму житті виконання українського гімну. Подивіться, як маленькі дітлахи з нової школи №9 міста Покровська виконують на Донбасі український гімн», - поділився враженнями Глава держави.



«У мене буде до вас велике прохання з дуже важливою ініціативою – якби найкращі школи Львівщини взяли шефство над однією школою на Донбасі», - сказав Петро Порошенко та додав: «Бо ті хлопчики і дівчатка першокласники, які так співали гімн, ніколи вже не повернуться в минуле – вони народилися за часів незалежності, вони є справжніми українцями».

«Друзі, це справжнє свято – свято відродження України, свято відродження української освіти, свято майбутнього України. Дякую, що ми разом, що ми разом крокуємо до перемоги», - зазначив Президент.

Після урочистого відкриття Глава держави разом з майбутніми першокласниками оглянув приміщення та нові класи школи. Президент також передав сертифікат на подарунок школі.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»