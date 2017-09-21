2017 poку нa субсидії для укpaїнців плaнувaли витpaтити 47 млpд гpн, після попpaвoк дo бюджету дoдaли ще 14 млpд, oднaк і цих гpoшей не вистaчить. Відтак Кабмін в авральному порядку вчергове змінив правила їх нарахування. Зокрема, знижено соціальні норми споживання газу. Водночас Кабмін пеpеглянув тpивaлість oпaлювaльнoгo сезoну, у результаті чого в отримувачів субсидій, які сaмoстійнo oпaлюють житлo, фактично «вкрали» один місяць доплат від держави. Так, якщо раніше субсидію нapaхoвувaли з 1 жoвтня пo 30 квітня, то цієї осені знижка надаватиметься тільки з 15 жoвтня пo 15 квітня. Тоді як укpaїнці, які кopистуються центpaльним oпaленням, отримуватимуть субсидії нa теплo «лише після pішення opгaнів місцевoї влaди пpo стapт сезoну».

Тим часом у Міністеpстві сoціaльнoї пoлітики пpoгнoзують, щo кількість субсидіaнтів і надалі скopoчувaтиметься. Тож чекаймо нових ініціатив від уряду.

СИРОТИ ПРИ ЖИВИХ БАТЬКАХ

В кераїнських інтернатах рекордно зросла кількість дітей, які потрапили туди, маючи живих біологічних батьків. Нині таких аж 92%! Значить, серед нас побільшало батьків-зозуль.

Нині в Україні діє 751 інтернатна установа, де виховується 106 тисяч маленьких громадян — кожна 66-та дитина України, уточнили в офісі Уповноваженого Президента України з прав дитини. Це ганебний соціальний показник для європейської держави. Годі казати про здебільшого жалюгідні умови життя у вітчизняних сиротинцях. Від таких закладів країна взагалі хоче відмовитись у ході реформування системи інституційного догляду і виховання дітей, щоб виховувати їх у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. Сьогодні в Україні функціонує близько тисячі будинків сімейного типу, 150 з яких надані державою.

БУДЬТЕ УВАЖНІ ПРИ ПОКУПЦІ

Виробники харчів, щоб приховати здорожчання своєї продукції, поступово зменшують вагу чи об’єм того чи іншого товару при збереженні старої ціни або навіть її зростанні. Зовні дизайн упаковок нічим не змінився, а от вага чи об’єм продукту написані у такому місці, що не впадає в око, ще й дуже дрібним шрифтом.

Прикладів таких можна навести безліч. Пляшки молока, в яких замість літра 930, 900 чи й 890 мілілітрів. У «матрасик» сметани, що раніше містив стандартні 500 мл, тепер фасують 400, а то і 350 мл. Так само схудли банки зі згущеним молоком, туби з кетчупами, упаковки вершкового масла. Стандартні шоколадки зі звичних колись 100 г похуділи до 90, а згодом до 85 та 80 г. Літрових соків теж уже практично не зустріти, скрізь дрібним шрифтом зазначено 900 чи 950 мл (+-15 мл). Навіть фірмові рошенівські (а за ними й інші торгові марки) кілограмові торти попервах втратили 100 г, а тепер узагалі важать 850 г (півкілограмові просіли до 450 г)…

ВИБИВАТИМУТЬ КОМУНАЛЬНІ БОРГИ

В Україні стали до роботи приватні судові виконавці, під яких іще влітку приймалося нове законодавство. Зокрема, тепер вони, як і державні, мають право вибивати з населення комунальні борги. Кажуть, із такими заявами до них уже почали звертатися комунальні служби. Відсоток винагороди за послуги і можливі супутні витрати на ведення справи обумовлюються в укладеній угоді. Кожен боржник має розуміти, що ці витрати стягувача затим будуть пред’явлені йому до сплати. Для відкриття виконавчого провадження приватному виконавцю досить оригіналу виконавчого листа.

ПРАВА МОЖУТЬ ВІДІБРАТИ

Понад півмільйона чоловіків системно — більш як шість місяців — ухиляються від сплати аліментів. Щоби знайти на них управу, уряд доручив Міністерству юстиції до 13 жовтня розробити проект закону про посилення відповідальності батьків за несплату аліментів і неучасть у вихованні дитини. Зокрема, для батьків-зозуль в Україні мають намір запровадити у судовому порядку обмеження права на керування транспортними засобами (їх відбиратимуть), відкриття рахунка у банку або виїзду за кордон.

ДОТЯГТИ Б ДО МОЛДАВАН

У вересні набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС. Згідно з даними Держстату, за вісім місяців цього року середня зарплата в Україні у перерахунку за офіційним курсом становить 223 євро до сплати податків. Тим часом серед членів ЄС найнижча заробітна плата у Болгарії — 510 євро. У Румунії вона 590, Польщі — 1060… Навіть у Молдові вже заробляють пересічно 247 євро.

Хіба що на теренах колишнього СРСР можна відшукати країни, які сьогодні поступаються Україні за рівнем зарплати. Це Таджикистан — 60 євро і Киргизія — 201. Маловтішна компанія для лідерства.

Олена КОЩЕНКО