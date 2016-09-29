Відлуння Бабиного Яру — у серцях мільйонів

Державний візит Президента Ізраїлю Реувена Рівліна до України не випадково припав на останні дні вересня. Саме цими днями людство відзначає 75-ті роковини кривавої трагедії, яка сталася в Бабиному Яру на початку Другої світової війни. Глава ізраїльської держави прибув до Києва, щоб взяти участь у заходах високого рівня в Бабиному Яру. Учора Реувен Рівлін провів переговори з Президентом Петром Порошенком, повідомляє департамент прес-служби АП.

Цими днями в Києві перебуває і офіційна делегація ізраїльського парламенту — Кнесету. Її членів прийняв віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. Під час зустрічі з ізраїльськими політиками урядовець зазначив, що події 75-річної давності, які відбулися в Бабиному Яру, є спільною пам'яттю про невинні жертви Другої світової війни.

Пам’ятні заходи, присвячені трагедії Бабиного Яру, триватимуть до кінця місяця. У Києві, окрім державних делегацій, побувають представники міжнародних єврейських і ромських організацій. За словами міністра культури Євгена Нищука, українська влада надала приблизно 30 мільйонів гривень для впорядкування парку та меморіалу «Бабин Яр» у Києві. Ці кошти, за словами міністра, дали змогу київській владі впорядкувати пам’ятні місця Бабиного Яру. «Там вже окреслилися три алеї: Алея Праведників, Алея Мучеників і Алея Скорботи», — розповів Євген Нищук і пообіцяв, що роботи з упорядкування парку триватимуть і надалі.

На жаль, випадки вандалізму щодо пам’ятних знаків, які встановлено в Бабиному Яру, були нерідкими останніми роками. Тому, за словами міністра, у парку буде організовано відеонагляд. Він також повідомив, що в історичній будівлі на вулиці Мельникова, 44, де колись була сторожка давнього єврейського цвинтаря і яку нещодавно було передано під юрисдикцію Мінкульту, буде організовано музей Бабиного Яру. Проте для цього необхідна допомога інвесторів.

Міністр переконаний, що сьогодні інформацію про ті страшні події необхідно доносити до якнайширшого загалу людей, особливо молоді. Він нагадав, що радянська влада замовчувала трагедію Бабиного Яру. А в 1961 році було вирішено зрівняти його із землею і закачати в яр рідку глину. «Це обернулося новою катастрофою, техногенною — Куренівською трагедією, від якої загинули сотні киян», — сказав Євген Нищук

У Бабиному Яру фашисти розстріляли майже сто тисяч людей, понад половина з яких — євреї. На масові розстріли фашисти зганяли ромів, психічно хворих людей, інвалідів. Тут було розстріляно 621 члена ОУН, серед яких — відома українська поетеса Олена Теліга. «Бабин Яр став фактично однією братською могилою для великої кількості невинних людей і синонімом величезної людської трагедії XX сторіччя», — зазначив Євген Нищук.

Оксана КРАМАРЧУК



