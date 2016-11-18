Підтримка Резолюції ООН щодо Криму, незважаючи на протидію Росії – перемога української дипломатії

Президент Петро Порошенко назвав спільною перемогою схвалення Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», ініційованої Україною.

«Вчора у Нью-Йорку відбулася надзвичайна подія – була прийнята Резолюція, яка на Третьому комітеті пройшла з великою підтримкою у 73 голоси. Це є ознака підтримки ініціативи України, ініціативи більшості країн», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з послами країн G7.

«Дуже важливо, що в цій Резолюції було чітко відображено визнання Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному рівні було про це чітко зазначено. Так само, як і було зазначено про те, що Крим, Севастополь чітко залишаються територією України і мають статус тимчасово окупованих», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що це велика дипломатична перемога. «Ми впевнені в тому, що, незважаючи на жорстку протидію Російської Федерації, їм не вдалося зняти це питання з розгляду»,- додав він.

«Дозвольте мені вважати цю нашу перемогу абсолютно спільною. Щиро розраховую, що під час голосування на пленарному засіданні ООН у нас буде ще кращий результат – як результат нашої спільної роботи в ООН», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави наголосив на важливості довести агресору, що вимоги жити за правилами, дотримуватись міжнародного права, поважати суверенітет, територіальну, цілісність і незалежність України є обов’язковими для всіх, в тому числі і для Росії.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»