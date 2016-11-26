«Революція гідності врятувала Україну як державу…»

Напередодні Дня Гідності та Свободи кореспондент зустрівся з представниками різних верств населення і поцікавився їхніми думками з цього приводу.

Іван Драч, поет, Герой України:

— День 21 листопада — Великий День для всіх тих українців, які є ними не за паспортними даними, а за станом душі, покликом серця, люблять рідну землю і готові віддати за неї свої життя. Ми, мабуть, ще не до кінця усвідомили, що могло статися з Українською державою, коли б не було Революції гідності. Скажу коротко: її б у недалекому майбутньому просто не було б на політичній карті світу.

Віктор БОРЕЙКО, киянин:

— Я неодноразово бував на Майдані і особисто переконався, що то був мирний протест громадян України, які не погоджувались із діями влади, на що вони мають право відповідно до нашої Конституції. Проте влада довела ситуацію до того, що мітингарі, як кажуть в армії, пішли в атаку на їхні позиції з великою вірою у перемогу.

Ми, українці, якщо хочемо бути господарями на рідній землі, маємо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за ідеали свободи, справедливості та європейське майбутнє України. Світла їм пам’ять!

Бліц-опитування провів Сергій ЗЯТЬЄВ