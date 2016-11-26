Поза Майданом

Із Майдану Незалежності, просоченого астматичною кіптявою і зрошеного гарячою кров’ю, верталися до рідних домівок наші співвітчизники. Із Революції гідності — мовби із фронту.

Так, це був фронт. А на фронтах, певна річ, без жертв не буває.

Уже під мелодію тужливої лемківської пісні «Плине кача по Тисині…», що враз стала всенародним реквіємом, відлинула у Вічність Небесна сотня. Не з чужого краю, як співається, не з чужого…

Уже із загальноукраїнської агори (трибуни) заспішили на… роздачу державних посад і депутатських мандатів майданні златоусти. І про себе не забули і, принагідно, про чад своїх…

Уже бійці сумнозвісного «Беркута», побивши і скалічивши понад дві з половиною тисячі протестувальників, спішно поміняли «орлині» крила на ангельські…

Уже…

Там же, на Євромайдані, швидкі на слова українські політики дали людям десятки чи, може, й сотні публічних обіцянок. Усі вони зводилися до головної: Україна стане такою заможною державою, як ті ж Франція чи Німеччина.

Хтось тим обіцянкам щиро вірив, хтось сумнівався у їхній правдивості, інші заносили їх у свої критичні святці — вдячну основу для майбутніх привселюдних промов.

Народ чекав обіцяного від політиків і влади, яку вони уособлюють, три роки. Цілих три роки! А своє робив.

Під час нещодавньої години запитань до уряду у Верховній Раді міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий гордо заявив: «Валовий збір зерна 2016 року — це рекордний валовий збір зерна за всі роки незалежності України... Загальна цифра — 62,3 мільйона тонн, але, за оцінками різних асоціацій, вона може бути суттєво більшою».

Чи ж не наївно запитувати, чий внесок у цей рекорд найбільший — хліборобів, погоди, чинної влади?

Чи не час селянам поцікавитись: а яким же ужинком можете похвалитися ви, політики, чий голос на революційному Майдані був подібний до грому з небес?

Здебільшого цю тему політики нині чомусь обходять. Чого не скажеш про політичних експертів, котрі уважно відстежують зміни в країні.

Кілька днів тому в агенції УНІАН відбувся круглий стіл, організований громадським об’єднанням «Слово і діло». Обговорювали стратегічні обіцянки, які лунали на майдані Незалежності під час Революції гідності.

«Якщо ці обіцянки проаналізувати, то їх можна розділити на дві великі групи — формалізовані та концептуальні, — вважає політичний експерт ГО «Слово і діло» кандидат філософських наук Валентин Гладких. — Якщо говорити про обіцянки формалізовані, то це обіцянки підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Щодо інших, концептуальних, обіцянок, то з ними ситуація значно складніша. Вони стосувалися, наприклад, очищення та оновлення влади. Закон про очищення влади був розроблений, внесений, проголосований та набув чинності, але чи виконав він ту функцію, задля якої був схвалений? Те саме стосується закону про державну службу, запровадження якого мало відкрити також певні соціальні ліфти для молодих професіоналів та фахівців».

Значна частина вимог та обіцянок під час Революції гідності стосувалася боротьби з корупцією, нагадав Валентин Гладких: «З одного боку, були прийняті відповідні нормативно-правові акти та створені відповідні інститути — НАЗК, НАБУ, САП (Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. — В. П.). Уже йдеться про створення антикорупційних судів. Зроблено чимало, щоб говорити, що ця обіцянка також була виконана українськими політиками. Але, з іншого боку, наскільки ці інститути сприяли зменшенню корупції в українському суспільстві?»

Факти свідчать, що корупція в Україні прописалася надовго.

Однією з головних обіцянок Євромайдану було довести злочинність режиму екс-президента Віктора Януковича в правовому полі та притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах, з чим також виникли проблеми.

«Є безліч обіцянок, які начебто виконані, але за своїм змістом вони лишають простір для інтерпретацій, включаючи обіцянки, спрямовані на євроатлантичну інтеграцію», — підсумував експерт.

Обіцянка-цяцянка, як у народі кажуть: то воли голодні, то колеса без воза…

Не «відстають» і українські парламентарі, які мали б у нинішній соціально-економічній ситуації, в яку ввергнута країна, примушувати владу діяти, і діяти рішуче: час не жде!

«Ми дійшли сумного висновку, що лише одну з десяти обіцянок народні обранці виконали, тобто дев’ять із десяти обіцянок залишаються невиконаними», — уточнила директор і шеф-редактор порталу «Слово і діло» Катерина Пітєніна.

За її словами, аналітики порталу підрахували, що фракція «Блоку Петра Порошенка» з 11 обіцянок виконала чотири, «Народний фронт» із 13 виконав шість, «Самопоміч» із 33 виконала 13, «Батьківщина» — з 33 виконала шість, фракція Радикальної партії з 20 обіцянок виконала три, фракція «Опозиційний блок» не виконала жодної обіцянки з 23.

І тут виникає запитання: якщо тій же Радикальній партії влада відверто не сприяє у виконанні даних зобов’язань, то що і хто заважає їх виконувати пропрезидентським силам?

Що б там не казали соціологи і політичні експерти, а народ — при своїй давній думці: риба гниє не з хвоста, а з голови. І ще й як гниє! На всю Європу чути…

Ось одне лиш підтвердження: 12,3 млрд гривень (сумарно це половина останнього траншу МВФ!) — стільки готівки у гривнях, євро, доларах задекларували тільки народні депутати. А ще ж, крім них, є міністри-мільйонери, глави відомств, прокурори, судді, міські голови…

І зараз мова не об тім, звідки ці шалені гроші в українському, як його вже назвали, Мертвому Валютному Фонді, а про те, чому ці мільярди лежать у сховках, а не працюють на економіку держави?

«Революція триває, а гідності все менше», — зауважив якось учасник Майдану, історик Андрій Плахонін.

…Ще в 19 ст. великий британський письменник, історик, філософ і публіцист Томас Карлейль зауважив: «Революцію задумують романтики, втілюють в життя фанатики, а її плодами користуються негідники».

Чув, що ця думка і досі є злободенною і пророчою для багатьох революцій. Невже ж це і України стосується?

То що, ми теж «уже в Європі»?

Василь ПІДДУБНЯК