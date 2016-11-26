За Гідність і Свободу!

Три роки тому на Майдани вийшли сотні тисяч наших громадян, аби захистити основоположні цивілізаційні цінності

За роки, які минули від початку драматичних подій в Україні, слова «Майдан» та «Революція гідності» назавжди увійшли в новітню історію Європи. Цими листопадовими днями у всій країні згадують імена сміливців, які віддали свої життя за нову Україну, вшановують їхню пам’ять і підбивають підсумки цього надзвичайно складного періоду нашої держави.

Три роки тому кілька сотень сміливих дівчат і юнаків, без участі жодних політиків, зібралися на Євромайдан, щоб висловити мирний протест проти дій режиму Януковича, який украв у них велику європейську мрію. Проте звіряче побиття «Беркутом» студентів сколихнуло всю країну, і за лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі й вулиці. «Вийшли, щоб зірвати план з перетворення України на малоросійський закуток Російської імперії, щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір», — йдеться у зверненні Президента Петра Порошенка з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

21 листопада, виступаючи в Мистецькому арсеналі, Президент заявив, що деякі країни ЄС мають повчитися в українців, як боротися за європейські цінності. «Дивлячись на кадри Євромайдану і переглядаючи результати соцопитувань, ми можемо сказати, що Україна — найбільш єврооптимістична країна в Європі», — наголосив Петро Порошенко.

Президент також зазначив, що на честь Героїв, які віддали свої життя заради майбутнього України, на алеї Героїв Небесної Сотні, колишній вулиці Інститутській у Києві, створять меморіал і музей революції. За його словами, цей комплекс навіть самим місцем розташування повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію. «Я віддаю розпорядження, щоб було вирішено питання відведення цієї земельної ділянки, якого досі не вирішували. Я наголошую: якщо потрібне політичне рішення, я його ухвалюю», — сказав Петро Порошенко. Він заявив, що виступає ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект.

Революція гідності стала поворотним моментом в історії української нації, встановила чітку демаркаційну лінію в просторі й часі і окреслила виразну межу, яка відділяє «наш українській світ від їхнього російського світу». «Російський авторитарний режим, який «замочив у сортирі» демократію у власній країні, залюбки користується цим інструментом для досягнення своїх цілей за межами РФ», — влучно висловився український Президент (як відомо, вислів «мочити в сортирі» належить президентові РФ Володимиру Путіну, який, обіймаючи посаду прем’єра РФ, 1999 року під час прес-конференції заявив, що буде «мочити в сортирі» чеченських терористів).

Тим часом українські політики мають навчитися стримувати свої амбіції, бо внутрішньополітична боротьба можне призвести до послаблення держави перед зовнішнім ворогом, переконаний Президент. «Змагання з опозицією не повинне перетворюватися на війну без правил, яка послаблює країну перед зовнішньою загрозою, адже що каламутніша вода, то більше шансів для ворога ловити в ній рибу», — заявив він. Президент критично відгукнувся про популістичні сили, які, за його словами, підривають країну зсередини.

Українці заплатили безпрецедентно високу ціну за свою свободу та гідність. «Ми ніколи не забудемо тих чорних днів зими 2014 року: 22 січня, коли було вбито перших майданівців, і 18-20 лютого, коли весь світ сколихнувся від масових розстрілів демонстрантів опричниками злочинного режиму», — йдеться у зверненні Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. За його словами, світла пам’ять про Героїв Небесної Сотні і біль утрати наших найкращих громадян об’єднали всіх українців, об’єднали всі куточки нашої країни.

Попри труднощі, пов’язані з російською агресією, Україна непохитно крок за кроком рухається шляхом структурних реформ. «Не все вдається зробити одразу, але якісні зміни впроваджуються, важливі рішення поступово втілюються, і їхній економічний та соціальний потенціал невдовзі стане відчутним», — пообіцяв нам Прем’єр. Він наголошує, що Україна вийшла з економічної кризи, вже закладають основу для сталого економічного зростання: створення сприятливого бізнес-клімату, утвердження верховенства права та протидію корупції, модернізацію державного управління та послуг, відновлення промислового потенціалу країни та підвищення соціальних стандартів.

Вікторія ВЛАСЕНКО