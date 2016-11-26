З Днем Подяки!
Боже наш, Всесильний Отче,
Дякуєм Тобі за сонце,
І за весь Твій любий світ,
За повітря, воду, хліб,
За одежу й теплу хату.
Дякуєм Тобі, наш Тату.
«Українське Слово» щиро вітає читачів, рекламодавців, друзів газети з Днем Подяки! Нехай це світле свято наповнить наші серця радістю і новою надією, принесе у кожну родину мир і злагоду, добробут і затишок. Молимось Всевишньому за США, просимо благодаті й миру Україні, народ якої протистоїть російській агресії й відстоює право на гідне життя в незалежній державі.
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»
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