Боже наш, Всесильний Отче,

Дякуєм Тобі за сонце,

І за весь Твій любий світ,

За повітря, воду, хліб,

За одежу й теплу хату.

Дякуєм Тобі, наш Тату.



«Українське Слово» щиро вітає читачів, рекламодавців, друзів газети з Днем Подяки! Нехай це світле свято наповнить наші серця радістю і новою надією, принесе у кожну родину мир і злагоду, добробут і затишок. Молимось Всевишньому за США, просимо благодаті й миру Україні, народ якої протистоїть російській агресії й відстоює право на гідне життя в незалежній державі.

Оксана МОМЧИЛОВА,

«Українське Слово»



