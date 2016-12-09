Ми все робимо правильно!

Президент переконаний, що нині захисту країни й розвитку оборонної промисловості слід приділяти максимальну увагу

Президент Петро Порошенко присвятив вівторок трьом подіям. Опівдні він вручив державні нагороди з нагоди 25-ї річниці Дня Збройних сил, по обіді — відвідав військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь». Увечері глава держави вже був у Бердичеві, де вручав бойовий прапор 142-му навчально-тренувальному центру новостворених Сил спеціальних операцій.

У Маріїнському палаці Верховний Головнокомандувач вручив «Золоті зірки» Героя України рідним загиблих воїнів-добровольців Андрія Снітка й Сергія Табали. Високі державні нагороди отримали й військовослужбовці, які відзначилися в зоні проведення АТО, та волонтери.

Відтак глава держави заявив, що за рік боєздатних військових частин в Україні побільшало на 20%. Зокрема у 2016 році було проведено понад 500 навчань на території України та за її межами. До них залучалися інструктори з армій країн Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.

Президент пообіцяв, що ЗСУ матимуть засоби оборони за сорока контрактами із західними партнерами на півтора мільярда доларів. Нині виконують понад 40 таких контрактів. «Це вагомий додаток до військового бюджету України — відчутного за часткою ВВП, але більш ніж скромного, порівняно з країною-агресором. Наші друзі надали нам бронетехніку, безпілотні апарати, прилади спостереження та засоби зв’язку, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби та багато чого іншого», — нагадав він.

А з початку року армія отримала близько 1,3 тисячі одиниць нового й модернізованого озброєння та військової техніки від вітчизняних оборонних підприємств. Ще 700 одиниць техніки відремонтовано. Нині Президент упевнено заявив, що в питанні підвищення обороноздатності Україна, передовсім, покладається на власні зусилля: армію та оборонно-промисловий комплекс.

У нас також відновлено певну кількість зенітно-ракетних комплексів С-300 та Бук-М1. Налагоджується й виробництво на вітчизняних підприємствах високотехнологічних приладів до таких комплексів. Закуплено майже десять нових і модернізованих радіолокаційних станцій.

Не менш важливий показник — вступ за контрактом з початку року на військову службу 69,5 тисячі військовослужбовців та демобілізація всіх хвиль мобілізованих 2014—2015 років.

Президент прокоментував зенітно-ракетні випробовування на Херсонщині. Петро Порошенко переконаний: якщо в Москві трохи понервували, то, значить, Україна все зробила правильно. Президент додав, що Росія замість атаки зовні сконцентрувала свої головні сили на дестабілізації ситуації всередині нашої країни. До речі, згідно з його даними, на тимчасово окуповану територію України ввезено майже 700 танків, понад тисячу артилерійських систем та 300 реактивних систем залпового вогню, 1,2 тисячі бойових броньованих машин.

«З одного боку, така присутність свідчить, що вони нас бояться. З іншого — в будь-який момент на нас може посунути не лише все це, але й те, що сконцентровано й нависло над нами по той бік кордону, — цитує УНІАН слова глави держави. — Тому, як Верховний Головнокомандувач, головним завданням Збройних сил на наступний рік вважаю подальше підвищення бойових спроможностей та забезпечення готовності військ до виконання завдань із захисту України».

Уже в стінах «Головного військового клінічного госпіталю» (там пройшли лікування понад 13 тисяч військових) Петро Порошенко розповідав, що вже 257 із 278 вояків, які отримали різні ступені поранень, пройшли курси лікування за кордоном. Він подякував послу Японії Шигекі Сумі та Офісу проектної підтримки ООН за допомогу. Зокрема, за передачу міністру оборони Степану Полтораку сертифіката на новий відеоендоскопічний комплекс та обладнання госпіталям Вінниці, Харкова, Львова, Одеси.

У відділенні невідкладної хірургії Президент вручав подарунки бійцям, пораненим у зоні АТО. Більшість із них планує далі служити в лавах ЗСУ. А в клініці променевої діагностики Петро Порошенко ознайомився з роботою нового кабінету комп’ютерної томографії.

Катерина МАЦЕГОРА