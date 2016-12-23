«Приват»на справа всієї країни

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перехід 100% акцій «ПриватБанку» у власність держави. Володарем фінустанови стане Міністерство фінансів, яке гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів клієнтів. Перехідний період почався від понеділка, 19 грудня. В самому «Приваті» кажуть, що націоналізація стала для них сюрпризом. У суспільстві подія викликала справжній ажіотаж, адже понад 20 мільйонів українців є вкладниками саме цього банку. Що відтепер очікує на них і на всю країну?

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева «заспокоїла»: «Загрози для відтоку (грошей. — Ред.) ми не бачимо, мала місце тільки операційна загроза, але ми її нівелювали. Акціонери і колишні власники банку пообіцяли стовідсоткову співпрацю...». В. Гонтарева уточнила, що зобов’язання банку перед фізособами становить 150 млрд гривень.

Певно, ситуація настільки вибухонебезпечна, що навіть Глава держави визнав за потрібне виступити з цього приводу. Зокрема, сказав: «Заходів, яких протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилося недостатньо. Проблеми «ПриватБанку» накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов’язкової програми докапіталізації, а чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала». За словами П. Порошенка, у результаті виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. «Це очевидно нам самим, — зазначив Президент. — І з цього приводу протягом останніх шести місяців серйозну стурбованість постійно висловлювали наші ключові фінансові партнери — Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші». Відтак, на думку Президента, єдиним способом зберегти банк і таким чином захистити гроші його клієнтів є перехід цієї фінустанови у власність держави.

Менш оптимістичної точки зору дотримуються щодо цього деякі оглядачі, політики та експерти.

Перший заступник голови правління «ПриватБанку» Олег Гороховський сказав: «Щодня ми поновлювали рекорди з кількості коштів, виданих переляканим клієнтам у банкоматах та відділеннях. Наша банкоматна мережа останніми днями видавала понад два мільярди гривень щодня. При тому, що попередні рекорди ледве дотягували до півтора мільярда в найпіковіші дні».

Політик, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко був категоричний: «Взяти на баланс приватний банк фактично фінансову піраміду з діркою понад 100 мільярдів гривень. Покрити приватні зловживання ненаситних власників стовідсотковими державними гарантіями. Не їхніми, власників банку, коштами (майном) — нашими з вами, платників податків, грошима — понад 100 мільярдів! І ніхто не заарештований, не засуджений, ні в приватному банку, ні в НБУ-регуляторі, в тому числі за видачу багатомільярдного рефінансу приватному банку з миттєвим розкраданням. Яка ж вона багата, держава Україна…».

Креативний продюсер департаменту журналістських розслідувань «1+1», редактор програми «ГРОШІ» Олександр Дубинський висловився так: «На мою думку, падати система буде протягом двох-трьох місяців. А там уже й вибори треба буде проводити. Ключові поради у зв’язку з цим: 1. Купуйте долари. 2. Купуйте євро. 3. Купуйте будь-яку валюту. Не помилитесь».

Політик, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі ставить резонні запитання: «Чому всі громадяни України повинні зі своїх кишень покривати нестачу грошей, перекачаних Коломойським на свої особисті рахунки за кордоном? І що влада України має намір робити, щоб повернути ці гроші? Які гарантії були надані Коломойському і чи заплатили йому гроші українських платників податків в обмін на обіцянку з його боку не саботувати роботу банку через IT-систему та інші механізми? А якщо так, то чи включають ці гарантії зобов’язання не вимагати вкрадені гроші назад і кримінально його не переслідувати? Гадаю, вкладникам, особливо юридичним особам, варто негайно створити комітет з метою захисту своїх інтересів. Останнє, що я міг би їм порадити в цій ситуації, — це не сприймати сліпо на віру обіцянки уряду. Вони досі постійно брехали на цю тему і тільки наша організованість дасть змогу уникнути небажаних наслідків.

Сьогодні Коломойський полетів у Лондон. А чого він поспішив у цей притулок усіх утікачів-олігархів, якщо з завтрашнього дня все буде так добре, як навперебій обіцяють усі високі посадові особи?»

Журналіст Юрій Бутусов порадив: «Сьогодні на прес-конференції Прем’єр-міністр Володимир Гройсман може не говорити ні слова. Йому достатньо просто взяти задекларовані ним півтора мільйона доларів і покласти на гривневий річний рахунок у «ПриватБанку». Слова можуть не зрозуміти, а цей вчинок зрозуміють».

Михайло ГУБАШ