Світ підтримав націоналізацію ПриватБанку

МВФ, G7, Світовий банк переконані, що український фінансовий сектор буде стійкішим

Про те, що МВФ вітає рішення керівництва України націоналізувати «ПриватБанк», директор-розпорядник цієї міжнародної фінансової структури Крістін Лагард сказала особисто Президенту Петру Порошенку. Під час телефонної розмови вона погодилася, що цей важливий крок працюватиме на оздоровлення банківської системи нашої країни. Було відзначено рішучі кроки й голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Зокрема йшлося про її роботу із збереження суспільної довіри та стабільності банківської системи.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, співрозмовники окремо говорили про технічні аспекти проекту закону про Держбюджет на наступний рік, про подальші кроки у взаємодії України з МВФ. Зустріч сторін орієнтовно заплановано на січень 2017-го.

Перед цією розмовою було оприлюднено окрему заяву директора-розпорядника МВФ. На її думку, важливо, аби всі банки, які працюють в Україні, відповідали фінансовим і нормативним вимогам. Це — основа підтримки суспільної довіри до банківської системи і зміцнення здатності банків підтримувати виробничу діяльність. Окрім цього, процес націоналізації має супроводжуватися виконанням зобов’язань банку, а також формуванням нової команди менеджерів. «МВФ і надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо створення сильних інститутів, підвищення прозорості та просування структурних реформ, які мають вирішальне значення для досягнення міцного й стійкого економічного зростання», — наголосила пані Лагард.

У заяві Світового банку про рішення уряду і НБУ також йдеться як про важливий крок до збереження фінансової стабільності в Україні та забезпечення рівного ставлення до всіх банків, що потребують рекапіталізації. Головне — призначити професійне правління і незалежну наглядову раду «ПриватБанку», аби ефективно провести його реструктуризацію, захистити вкладників і мінімізувати витрати для платників податків. «Світовий банк продовжить підтримку України у прагненні вибудовувати сильні інститути і проводити реформи у фінансовому секторі», — йдеться у повідомленні Світового банку.

А посли країн-членів «Великої сімки» (США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) вважають, що націоналізація найбільшого банку України зробить її банківський сектор сильнішим і стійкішим. Текст їхньої заяви передає УНІАН: «Націоналізація — механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу, забезпечивши безперешкодний доступ клієнтів «ПриватБанку» до банківських послуг. Очищення банківського сектору України — це важлива складова ширших зусиль із проведення реформ. Ми розраховуємо і надалі підтримувати Україну та проводити спільну роботу для забезпечення макроекономічної стабільності, поліпшення інвестиційного клімату та допомоги народові України в його поступі на шляху до економічного процвітання».

Посли країн-членів «Великої сімки» також схвально поставилися до діяльності Президента, Прем’єр-міністра, голови Національного банку, міністра фінансів. Вони відзначають у діях керівництва України зусилля з очищення банківського сектору та стабілізації економіки. «Рішення уряду націоналізувати «ПриватБанк» — необхідний крок. Він допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України. Це зробить банківський сектор сильнішим і стійкішим», — йдеться у тексті заяви.

Лора ВОВК