Вкладників захистить держава

Вітчизняні і міжнародні експерти підтримують націоналізацію «ПриватБанку»

Увечері 18 грудня Національний банк України визнав ПАТ «ПриватБанк» неплатоспроможним. Про це вже в понеділок 19 грудня на брифінгу заявила голова правління НБУ Валерія Гонтарева. Вона зазначила, що регулятор звернувся до уряду з пропозицією передати цей системний банк у державну власність. Також, за її словами, акціонери фінансової установи не спроможні виконати програму докапіталізації і самі надіслали лист до Кабінету Міністрів України з проханням про входження держави в капітал «ПриватБанку». Також того вечора уряд та Рада національної безпеки і оборони підтримали НБУ й було заявлено, що ПАТ «ПриватБанк» переходить у стовідсоткову державну власність.

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ

Так держава в особі Міністерства фінансів стане власником всіх акцій цієї найбільшої приватної фінансової установи країни. Також урядовці заявили, що саме це міністерство гарантує безперебійне функціонування «ПриватБанку» та що важливо — збереження коштів його клієнтів.

Про це зазначалося в спільній заяві Міністерства фінансів та НБУ, яка з’явилася вранці 19 грудня. Там зокрема йшлося: «Держава змушена взяти на себе відповідальність за подальшу долю «ПриватБанку» та його клієнтів, щоб не допустити поглиблення його проблем. На жаль, проблеми в банку накопичувалися протягом багатьох років та посилилися останнім часом. Головна причина — невиважена кредитна політика банку, що призвела до втрати ним капіталу. Понад два роки НБУ працював з акціонером у напрямі розроблення та виконання докапіталізації. НБУ встановив, що на сьогодні загальна потреба «ПриватБанку» в капіталі становить 148 мільярдів гривень».

Банк майже рік не виконував нормативи обов’язкового резервування, а прострочена заборгованість фінустанови перед регулятором становила 14 мільярдів гривень. Загальна заборгованість — 19 мільярдів гривень. Також у НБУ зазначають, що в «ПриватБанку» останніми місяцями значно знизився інший важливий показник — ліквідність.

Зазначимо й таке: за інформацією консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers, банк нині видав так званих сумнівних кредитів на суму 141 мільярд гривень, причому лише на 26 мільярдів було надано заставу.

Також керівництво НБУ заявило, що було поінформовано міжнародні організації та учасників ринку про розвиток цих подій. До речі, ранком 19 грудня стало відомо, що націоналізацію «ПриватБанку» підтримує МВФ, ЄБРР та США.

Керівники ЄБРР додали, що вони в разі необхідності можуть надати українській владі свою експертну оцінку щодо націоналізації установи.

БУДЕ НАВІТЬ КРАЩЕ

На що очікувати клієнтам «ПриватБанку»? Чи будуть у них проблеми з поверненням депозитів? Як узагалі націоналізація вплине на фінансову систему та економіку країни? Чи слід нам всім чекати на потрясіння?

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, рішення про націоналізацію «ПриватБанку» безперечно є позитивним, бо йдеться про численних та «строкатих» клієнтів фінустанови, що зазнала певних проблем: 3,2 мільйона пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів і 1,6 мільйона клієнтів інших груп населення. Так, усі вони будуть захищені державою, що є дуже важливим фактом.

Нагадаємо, що повернення вкладів населення з відповідними відсотками в приватних банках гарантує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Там є обмеження, в першу чергу повертають ті депозити, які не перевищують 200 тисяч гривень. Проте на державні банки таке правило не розповсюджується — їхнім клієнтам повертають абсолютно всі вклади на будь-яку суму. Тепер це правило поширюється і на клієнтів «ПриватБанку».

Націоналізацію цієї фінустанови підтримують відомі експерти і зазначають, що такий крок є дуже позитивним, і клієнтам банку не треба лякатися. «В сучасних умовах рішення щодо «ПриватБанку» є відповідальним. Це створить надійний фундамент для подальшої роботи як цієї фінустанови, так і всієї банківської системи країни. «ПриватБанк» є системним банком, важливим для фінансової системи держави і найбільшою ощадною фінустановою країни. Я вважаю, що це правильне рішення органів державної влади і Національного банку на нинішньому етапі розвитку країни.

Такі установи, як «Ощадбанк», «Укрексімбанк» та інші, власником яких є держава, надійні і заслуговують на довіру вкладників. Держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «ПриватБанк» та гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів його клієнтів. Це — запорука того, що всі вклади і заощадження повністю буде збережено», — висловив свою думку екс-міністр економіки Богдан Данилишин.

Те, що клієнтам банку не потрібно хвилюватися про свою подальшу долю, наголошують керівники НБУ та Міністерства фінансів, зазначаючи, що вони обіцяють щоденно проводити брифінги і пояснювати поточну ситуацію навколо «ПриватБанку».

Як вважає директор Центру соціально-економічних програм Дмитро Боярчук, треба розуміти, що націоналізація банку — це не його банкрутство: — «Це лише передача власності від приватної особи до власника в особі держави. Такі процеси вже відбувалися, і банки виживали. Більше того, виживає вся система. Фактично наслідки націоналізації на собі відчуває лише влада».

А економічний експерт Борис Кушнірук зазначає, що НБУ та уряд зроблять все, щоб не допустити дестабілізації цієї банківської установи, адже треба враховувати той факт, що мільйони фізичних та юридичних осіб пов’язані з «ПриватБанком».

Також банкіри заспокоїли клієнтів популярної платіжної системи фінустанови «Приват24». За словами заступника голови правління «ПриватБанку» Олега Гороховського, ця система відтепер належить державі. Слід розуміти це так — ніяких негативних змін для користувачів «Приват24» не буде.

Від редакції. Націоналізація найбільшого приватного банку країни — справа серйозна, проте хвилюватися як фізичним, так і юридичним особам-клієнтам «ПриватБанку» не потрібно. Можна пригадати позитивний досвід націоналізації деяких банків у кризовому 2009 році. Автор матеріалу мав в одній із таких фінансових установ депозит. Коли вона перейшла у власність держави, я без всяких проблем отримав його назад із відповідними відсотками й доволі швидко. Звісно, що таке не можна сказати про приватні банки, в які вводять тимчасові адміністрації, — там люди отримують свої гроші поступово за графіком, і ця процедура може розтягнутися на місяці.

Націоналізація «ПриватБанку» безперечно посилить відповідальність цієї фінустанови перед клієнтами. В наш неспокійний час це дуже важливо. До речі, це розуміють і клієнти «ПриватБанку». Адже коли стали відомі деякі подробиці щодо цієї фінансової установи ще в п’ятницю і суботу, масових черг до банкоматів чи відділень «ПриватБанку» помітно не було. На минулих вихідних та в понеділок, 19 грудня, все було спокійно. Сподіватимемося, що саме так буде й надалі. Принаймні нам про це кажуть експерти.

ОФІЦІЙНО

«ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ КЛІЄНТАМ «ПРИВАТБАНКУ» НЕДОТОРКАННІСТЬ І ЦІЛІСНІСТЬ ЇХНІХ ГРОШЕЙ»

Президент Петро Порошенко:

— Опосередковано від стану справ у «ПриватБанку» залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні — настільки він системний. Його не можна помістити в прокрустове ложе стандартних технологій оздоровлення банків. Саме тому ми вдаємося до безпрецедентного рішення — його переходу в 100% державну власність. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам «ПриватБанку» недоторканність і цілісність їхніх грошей.

В основі рішення — порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі.

Заходів, яких протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилося недостатньо. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов’язкової програми докапіталізації. А чинна бізнес-модель, вочевидь, себе вичерпала.

Виникла пряма загроза як для самого банку, так і для всієї банківської системи країни. Єдиним способом зберегти банк і в такий спосіб забезпечити збереження коштів клієнтів є його перехід у власність держави.

Саме тому Рада національної безпеки і оборони, Національний банк, Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів ухвалили всі юридично-формальні рішення для переходу «ПриватБанку» у повну державну власність. Вони врятували і банк, і банківську систему.

Новим власником стає держава в особі Міністерства фінансів. Новий менеджмент має дбати про безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів: тих, хто живе від зарплати до зарплати, хто отримує через банк пенсії, стипендії, переказує гроші на лікування. Ніхто не повинен постраждати від зміни власника. Для посилення захисту вкладників я подав до Верховної Ради законопроект як невідкладний. Він надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі самі, як для «Ощадбанку».

Звертаюся до вас, шановні клієнти «ПриватБанку»: зберігайте спокій. Нова адміністрація вже бере всі важелі управління у свої руки. Прямо зараз, в ці години і хвилини.

«МИ УХВАЛИЛИ ВАЖЛИВЕ РІШЕННЯ, ЯКЕ ДАЛО ЗМОГУ ЗАХИСТИТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:

— За оцінками Національного банку, розрив між сформованими резервами та кредитним ризиком «ПриватБанку» станом на грудень сягнув майже 150 мільярдів гривень, що поставило під загрозу подальше обслуговування його клієнтів. Ідеться про понад 3 мільйони пенсіонерів, 500 тисяч студентів та мільйон 600 тисяч соціально незахищених громадян, про більше трьох з половиною мільйонів зарплатних рахунків, про обслуговування 500 тисяч фізичних осіб-підприємців. Ситуація з «ПриватБанком» могла мати вкрай негативні наслідки для всієї фінансової системи України. Ми захистили майже 20 мільйонів клієнтів банку і фінансову стабільність нашої держави.

Нині в «ПриватБанку» працює спільна команда, яка складається з представників Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та представників Мінфіну. Вона технічно забезпечує передачу банку в державну власність. Власники і менеджмент «ПриватБанку» пообіцяли максимально сприяти цьому процесу. Наше спільне завдання — забезпечити безперебійну роботу банку на цьому перехідному етапі, а в подальшому — забезпечити його успішний розвиток. Гроші клієнтів банку відтепер переходять під 100% гарантії держави. Нацбанк у цей період підтримає стабільність національної валюти і має для цього всі належні інструменти.

Ми ухвалили важливе рішення, яке дало змогу захистити інтереси українських громадян. Уряд сфокусований на тому, щоб забезпечити збереження стабільності в країні і створення передумов для економічного розвитку. Уже на цьому тижні має бути ухвалено Державний бюджет країни на 2017 рік.

Олег ГРОМОВ