З Новим роком! З новим щастям!

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Published 29/12/2016 05:13:00 | 1 times read
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Дорогі читачі і друзі «Українського Слова», прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Хай 2017 рік принесе Вам та близьким достаток, радість, успіх. Нехай тепло різдвяної свічки зігріває Ваші серця протягом усього року.
Хай 2017 рік буде добрішим до кожного з нас. Зичу всім Божого благословення, міцного здоров'я, щастя, оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань.
Веселих свят!
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»




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