З Різдвом Христовим!

Дорогі читачі, рекламодавці, друзі «Українського Слова»! Від усього серця хочу привітати вас із світлим святом - Різдвом Христовим!

Свято Різдва символізує народження усього красивого, доброго, світлого та людяного. У ці дні в кожного з нас з'являються нові надії, нові плани на майбутнє. Наша віра в те, що Господь веде всіх, хто намагається жити по Його законам, зміцнюється!

Понад дві тисячі років різдвяна зірка вказує людству вірний шлях, дарує надію на щасливе життя, і я знаю, що і цього разу вона вкаже всім нам вірний напрямок руху!

Я вірю, що Господь благословить Сполучені Штати Америки й Україну, і кожен з нас відчує та зрозуміє, які шляхи є вірними, які вчинки - гарними, а які рішення - справедливими. Різдво Христове завжди дарує нам впевненість в тому, що добро конче переможе зло.

Хочу, щоб, зібравшись за різдвяним столом зі своїми рідними та близькими, ви помолились за Україну, за тих, хто у фронтових окопах боронить її суверенітет і територіальну цілісність, побажали один одному всього найкращого і повірили у власні сили та єдність.

Знаю, що ми можемо бути сильнішими, наполегливішими у боротьбі за своє життя, життя рідних та близьких, усієї країни. Я вірю в те, що Господь допоможе нам на цьому шляху.

Хочу побажати всім щастя і добробуту!

Добра та радості, сімейного благополуччя і любові!

Христос народжується! Славімо його!

Оксана МОМЧИЛОВА,

«Українське Слово»