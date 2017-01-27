НАША НАЙБІЛЬША БОРОТЬБА ЩЕ ПОПЕРЕДУ

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Published 27/01/2017 05:43:00 | 1 times read
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Вистраждану й здобуту українським народом самосвідомість вороги не зможуть подолати ні силою, ні замаскованими хитрощами.
Останніми роками відзначення Дня Соборності набуває для кожного укра- їнця особливого сенсу. Від чергового формально-офіційного й протокольно- го святкування до усвідомлення істо- ричного вибору народу, який нині обстоюють не історичні чи вигадані герої, а реальні люди, що виросли з нами в одному дворі або на сусідній вулиці.
За три роки російської агресії стався кардинальний злам розуміння того, хто ж ми насправді, чого прагнемо і за що боремося. Обороноздатність краї- ни доведено до такого рівня, коли за- хист Вітчизни став справою не лише мобілізованих людей і добробатів, а якісно підготовлених професіоналів- контрактників. Тих, хто нині боронить нашу незалежність на східних рубе- жах.
Про це та інше йшлося на урочистос- тях з нагоди Дня Соборності, які від- булись в Україні та світі. Українці Чикаго також долучились до святкувань.

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