НАША НАЙБІЛЬША БОРОТЬБА ЩЕ ПОПЕРЕДУ

Вистраждану й здобуту українським народом самосвідомість вороги не зможуть подолати ні силою, ні замаскованими хитрощами.

Останніми роками відзначення Дня Соборності набуває для кожного укра- їнця особливого сенсу. Від чергового формально-офіційного й протокольно- го святкування до усвідомлення істо- ричного вибору народу, який нині обстоюють не історичні чи вигадані герої, а реальні люди, що виросли з нами в одному дворі або на сусідній вулиці.

За три роки російської агресії стався кардинальний злам розуміння того, хто ж ми насправді, чого прагнемо і за що боремося. Обороноздатність краї- ни доведено до такого рівня, коли за- хист Вітчизни став справою не лише мобілізованих людей і добробатів, а якісно підготовлених професіоналів- контрактників. Тих, хто нині боронить нашу незалежність на східних рубе- жах.

Про це та інше йшлося на урочистос- тях з нагоди Дня Соборності, які від- булись в Україні та світі. Українці Чикаго також долучились до святкувань.