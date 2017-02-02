Звернення до Українського народу у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Крут

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми вшановуємо подвиг молодих українців - старшин та юнкерів Першої Київської юнацької школи ім. Б.Хмельницького, бійців Помічного студентського куреня Січових стрільців - студентів київських вищих навчальних закладів та гімназистів старших класів. 29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежності Української Народної Республіки, вони на кілька днів зупинили просування на Київ московсько- більшовицької орди.

Героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної історії - передусім як приклад волелюбності та незламності українського народу.

Саме жертовність та самовідданість Крутян дали змогу організовано евакуювати зі столиці центральні органи влади та відвести війська - тобто, зробити все можливе для швидкого повернення втрачених позицій. І головне - уряд молодої української держави отримав змогу підписати мирний договір з Німеччиною, що означало міжнародне визнання УНР і автоматично робило більшовиків окупантами території суверенної держави.

Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі.

Стало традицією у День пам'яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в нинішній українсько-російській війні.

Вічна їм пам’ять.

Окремо хочу звернутися сьогодні до наших воїнів, які у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції відстоюють наше право творити власну державу.

Прийміть щиру вдячність Українського народу за вашу чесну й героїчну щоденну працю.

Ми обов’язково переможемо!

Слава Україні! Слава її Героям!

Петро ПОРОШЕНКО