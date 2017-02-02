На Аскольдовій могилі український цвіт

29 січня щороку в Україні проходять марші пам’яті Героїв Крут. Наймасовіший, присвячений 99-й річниці героїчного вчинку юнаків, які намагалися протистояти озброєним ордам більшовиків, цього року відбувся у Києві. За словами організаторів заходу, в марші взяло участь більше тисячі осіб. Учасники ходи запалили смолоскипи і під гаслами «Слава Україні — Героям слава!» рухалися по вулиці Івана Мазепи, прямуючи від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили. Задля безпеки учасників ходу охороняла кінна поліція. За інформацією Національної поліції, загальна кількість правоохоронців складала 400 осіб. Під час маршу учасники ходи сформували герб України з палаючих факелів. На Аскольдовій могилі було проведено поминальний молебень за загиблими.

Якщо у столиці обійшлося без провокацій, то їх не вдалося уникнути у Слов’янську. За інформацією організаторів, учасники ходи зібралися на центральній площі поблизу драматичного театру. Активісти йшли колоною, вигукуючи патріотичні гасла. На площі Свободи біля пам’ятника Святославу вони запалили смолоскипи. Коли ж колона рушила далі, невідомі підірвали вибуховий пакет по ходу її слідування. На щастя, постраждалих немає, проте поліція відкрила кримінальне провадження. «Провокація сталася, коли колона рухалася по вулиці Шевченка від Соборної площі до пам’ятника Тарасовi Шевченку. Проходячи повз міську клінічну лікарню, люди почули потужний вибух і побачили спалах у дворі лікарні за 15 метрiв від колони», — зазначив активіст і учасник маршу Віталій Киркач-Антоненко.

Без сутичок і провокацій, незважаючи на побоювання поліції, пройшов марш у Вінниці. Участь у заході взяли близько 300 людей, які пройшли від пам’ятника Михайлу Коцюбинському через Центральний міст і вулицю Соборну до входу в Центральний парк. Учасники несли в руках банери, прапори, смолоскипи та димові шашки.

Закликав вшанувати Героїв Крут і Президент України Петро Порошенко. «Тепер, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Нині, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт у нашій країні», — зазначив Порошенко.

Нагадаємо, бій під Крутами — одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українського визвольного руху 1917—1921 років. Марш пам’яті Героїв Крут — це смолоскипна хода, якою представники патріотичної спільноти щороку вшановують подвиг юнаків, котрі на тлі повної безпорадності й злочинної бездіяльності тодішнього уряду української держави вступили у нерівний бій проти війська Червоної армії за незалежність Батьківщини.

Катерина БАЧИНСЬКА