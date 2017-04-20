Привітання Прем’єр-міністра України з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»

Редакції та читачам газети “Українське слово” (Чикаго, США)



Дорогі українці!

Для мене велика честь від імені Уряду України вітати редакцію та читачів із 15 ювілеєм газети “Українське слово” – впливового часопису українців Північної Америки, який має вдячну аудиторію далеко за межами Сполучених Штатів Америки та Канади.

Хочу підкреслити визначну роль українців США та Канади у політичному житті сучасної України. Відстоювання державних інтересів України перед політичним істеблішментом США та Канади, значна інформаційна та гуманітарна підтримка є яскравим прикладом патріотизму, національної єдності та самовідданої праці на благо України. І тривала діяльність “Українське слово” – це вагомий внесок у збереження та вшанування української історичної, наукової, релігійної, мистецької, літературної спадщини, клопіткої та щоденної підтримки материкової України.

Особливого значення ця підтримка набуває в контексті сьогоднішніх викликів українському суспільству, у підтримці демократичного вибору України на користь європейської та євроатлантичної інтеграції, збереженні територіальної цілісності, засудженні агресивних дій Росії. Окрема подяка українцям Північної Америки за підтримку нашої армії, турботу та опікування над сім’ями наших загиблих героїв, що полягли в обороні України від агресора.

Нині Україна впроваджує реформи в умовах безпрецедентної гібридної російської агресії – військової, економічної, енергетичної, інформаційної. Ми зупинили економічне падіння, спровоковане російсько-терористичною агресією та економічною війною, відновили зростання в ряді секторів економіки. Відбувається масштабна модернізація Збройних Сил України, правоохоронної системи та державного управління, охорони здоров’я та освіти, закладається фундамент енергетичної незалежності та енергоефективності. Тому для України важливим є об’єктивне висвітлення цих актуальних процесів, які російська пропаганда намагається спотворити, витрачаючи на брудні піар-технології великі фінансові ресурси.

Відзначу також значний прорив у співпраці України із США та Канадою, що стало можливим завдяки активній позиції української громади Північної Америки. Ми розглядаємо США та Канаду як ключових партнерів в оборонно-безпековій, економічній, інвестиційній сферах і зацікавлені в подальшій роботі. У 2016 році відбулось підписання Угоди про кредитні гарантії обсягом 1 млрд. доларів США між Урядами України та США. Це потужний сигнал, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США. А 3 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, яку перед цим підтримав Сенат Канади. Це наша спільна заслуга – України та українців Північної Америки!

Дорогі українці! Всупереч негараздам і викликам Україна розвивається. І Ваш внесок у докорінні позитивні зміни в нашій державі дає нам впевненості та наснаги спільно будувати справжню незалежну, демократичну та успішну Україну!



З повагою



Володимир ГРОЙСМАН,

Прем’єр-міністр України