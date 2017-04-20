Творчої наснаги, щедрих врожаїв на журналістській ниві!

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Published 20/04/2017 04:29:00 | 1 times read
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Сердечно вітаємо вас із ювілеєм!
Українці завжди шанували друковане слово, недарма ж мовиться, що розум без газет та книг — що пісня без крил. «Українське Слово» має особливу популярність. Бо воно віддзеркалює життя українців у світі.
Народившись у травні 2002 року, газета була зі своїм читачем і в тривожні, і в радісні часи, на її сторінках яскраво відображалися практично всі події, якими вимережений літопис України, української діаспори. Вона виступає провідником державницької політики, слугує духовному збагаченню читачів та їхньому змістовному дозвіллю. Вона є своєрідним засобом шикування владних структур і читацького загалу. Віриться, що працівники редакції спільно з дописувачами й далі підноситимуть авторитет і популярність газети.
 Щиро зичу усім міцного здоров'я, великого щастя, творчої наснаги, щедрих врожаїв на журналістській ниві, достатку і завжди гарного настрою. А «Українське Слово» нехай завжди буде надійним другом і порадником читачів та має якомога більше шанувальників.
Ольга ЧАЙБИН,
власкор «Українського Слова» в Західній Україні

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