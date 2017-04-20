«Українське Слово» - Слово Свободи

З молодим ювілеєм! Вітаю 15-річчям заснування газети, яка першою в діаспорі серед друкованих ЗМІ створила нерозривний синтез Журналістики й Культури, актуальної інформації та підвалин історичної пам’яті. За всіх часів, у найсвітліші та найтемніші моменти української новітньої історії «Українське Слово», стаючи на захист Свободи Слова, постало як Слово Свободи — інтелектуальної, духовної, громадянської Свободи — в США, Україні, в Європі, у світі. «Українське Слово» сьогодні — школа інтелектуальної чесності, агора для молоді, кристал української думки, крізь який ми бачимо майбутнє європейської України.

Тож дякую вам за неповторний досвід співпраці в ім’я цієї соборної України. І бажаю непереможної сили — і переможної усмішки!

Борис КОЖИН,

перший командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал,

народний депутат України ІІ та ІІІ скликань