Дорогий читачу, сьогодні ти тримаєш в руках 701-й номер «Українського Слова».

Журналісти часопису 15 років сумлінно та чесно працювали: вкладали у свої матеріали часточку серця, намагалися бути цікавими для кожного з вас.

Сподіваюся, що більшість порушених тем, припали вам до душі, допомогли в повсякденному житті, у конкретних справах.

«Українське Слово» - це праця багатьох поколінь журналістів, де цінують минувшину, дбають про майбутнє та впроваджують інновації. Разом з метрами української журналістики пощастило працювати й мені.

В темних закутках серця, яке часто охоплюється життєвими хвилюваннями, а іноді й симптомами відчаю, так важливо стає в цей момент житниці душі наповнити колоссям ниви духовної, яке знову й знову надасть нової сили вірити, терпіти, прощати й любити.

«Українське Слово» - це нива життя, яка 15 літ дарує своїм читачам неоціненний скарб для душі - духовну поживу - хліб життя. Я вірю, що наше видання й далі буде не просто популярним, а залишатиметься улюбленим та істинно народним.

Щоденними зусиллями вірних своєму журналістському обов'язку працівників редакції, громадських дописувачів на сторінках «Українського Слова» творилася історія України, закладався надійний фундамент у майбутнє.

Всі ці роки свобода слова, формування почуття патріотизму, любові до рідної мови були визначальними пріоритетами у редакційній роботі «Українського Слова».

Ми знаємо, що нам є над чим працювати, бачимо свої недоліки і недогляди, хиби, важко переживаємо промахи і невдачі під час творення газети. Від цього ніхто, на жаль, не застрахований.

Окремо хочу подякувати фундаторам та власникам «Українського Слова» Оксані та Світлозару Момчиловим, з якими ось уже п’ятнадцятий рік пліч-о-пліч творимо газету. Запорукою успіху видання є ваші, Оксано та Світлозаре, мудрість, талант, одержимість, сила духу, гарячі серця, неабиякі організаторські здібності та неспинне бажання чесно служити людям.

У ці святкові дні бажаю читачам, друзям, рекламодавцям «Українського Слова» родинного тепла, миру, краси, доброго здоров'я.

Христос Воскрес!

Іван ДМИТРІВ,

головний редактор газети «Українське Слово»