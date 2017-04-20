Коли багато-багато років тому назад ми переїхали жити в Чикаго, то дуже боялися загубитись і розчинитись в цьому багатонаціональному, багатоголосому й урбанізованому мегаполісі. Нам тут бракувало рідного слова, рідної мови. Тому й виникла ідея започаткувати видавати українську газету. Так 15 років народилося «Українське Слово» - газета, яка дійсно правдиво відтворює надії, мрії, сподівання нашого талановитого українського народу, волею долі розкиданого по світах.

Кожне число «Українського Слова» співзвучне з читацькими думками, життєвим досвідом, переживаннями тощо.

Мудрий Конфуцій колись висловив таку думку: «Краще одного разу запалити одну маленьку свічку, ніж весь час проклинати темряву!». Видається, у цих словах приховується визначальний сенс копіткої творчої праці усього колективу «Українського Слова». Праці зі щоденного запалювання для своїх читачів світлого та благодатного інформаційного вогню. Завдяки йому дивовижно швидко скорочуються відстані між українцями у світі.

Вихід у світ 701-го числа газети, її 15-річчя — це водночас і свято всіх, хто сповідує та впроваджує цивілізаційні принципи демократії і свободи слова, хто відстоює і захищає розмаїття поглядів та переконань, думок та ідей, хто працює над формуванням засад громадянського суспільства в Україні.

Нам приємно, що творчий колектив газети володіє не лише журналістським даром, але й високими моральними принципами, проявляє чітку громадянську позицію і виваженість оцінок, різнобічний підхід до висвітлення основних подій не тільки української діаспори, а й всієї України.

Тож хай і надалі сяє усім нам зірка удачі! Хай не згасає творчий запал і не притупляються журналістські пера, хай завжди буде цікавим і розмаїтим світ наших героїв та подій, про які ми пишемо.

Хай же таланить усім на нелегкому шляху, нехай вершини журналістської слави гартують нашу майстерність, сприяють вирішенню найскладніших публіцистичних завдань. Бажаємо читачам, рекламодавцям газети і колективу редакції творчої наснаги, міцного здоров’я і Божої благодаті!

Христос Воскрес!

Оксана та Світлозар МОМЧИЛОВИ,

фундатори і власники газети «Українське Слово»