«Газета – це літопис сучасності»
Привітання Генерального консула України в Чикаго з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»
Шановні журналісти і колектив газети “Українське Слово”
Шановні друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 15-ї річниці заснування тижневика «Українське Слово».
Газета – перша чернетка історії, сказав американський письменник Філіп Грем. Газета – це літопис сучасності. Вже багато років, раз на тиждень, ви робите новий запис в особистий щоденник української громади Північної Америки.
Багато змін відбулось за цей короткий час як на континенті, так і у всьому світі. Але незмінне одне: газета завжди була і залишається близькою читачеві, їй довіряють, її читають, вона розповідає про головні події не лише в Україні, США та Канаді, а й у всьому світі.
Особливо приємно бачити на шпальтах видання актуальні та об’єктивні новини з Батьківщини, їх професійне подання та аналіз.
Приємно, що газета приділяє багато уваги і життю української громади, зокрема його духовній і культурній складовим.
Користуючись нагодою, бажаю колективу редакції творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії, міцного здоров’я, щастя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики!
З повагою,
Лариса ГЕРАСЬКО,
Генеральний консул України в Чикаго
Привітання Українсько-Американської кредитової спілки «Самопоміч» в Чикаго з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»
Президенту OSEM INC. Оксані Момчиловій
Вельмишановна пані Момчилова!
Дирекція, управа та працівники Українсько-Американської Федеральної Кредитової Спілки “Самопоміч” сердечно вітають колектив газети “Українське слово” з 15-річним ювілеєм вашого тижневика.
“Українське Слово” впродовж свого існування постійно працює над питанням забезпечення нашої громади об’єктивною інформацією.
Ми були з вами від початків заснування і щиро віримо, що беручи приклад з єдиної української фінансової установи, яка вже впродовж 66-ти років вірно служить українській громаді, ваше видання й надалі буде розвиватися та служитиме дороговказом в інформаційному просторі США, Канади, України та світу.
З повагою та кооперативним привітом,
Дирекція УАФКС "Самопоміч":
Михайло Р. КОС,
президент дирекції
Богдан ВАТРАЛЬ,
президент установи/виконавчий директор
Віктор ВОЙТИХІВ,
віце-президент/секретар дирекції
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