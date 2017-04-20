Привітання Генерального консула України в Чикаго з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»

Шановні журналісти і колектив газети “Українське Слово”



Шановні друзі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 15-ї річниці заснування тижневика «Українське Слово».

Газета – перша чернетка історії, сказав американський письменник Філіп Грем. Газета – це літопис сучасності. Вже багато років, раз на тиждень, ви робите новий запис в особистий щоденник української громади Північної Америки.

Багато змін відбулось за цей короткий час як на континенті, так і у всьому світі. Але незмінне одне: газета завжди була і залишається близькою читачеві, їй довіряють, її читають, вона розповідає про головні події не лише в Україні, США та Канаді, а й у всьому світі.

Особливо приємно бачити на шпальтах видання актуальні та об’єктивні новини з Батьківщини, їх професійне подання та аналіз.

Приємно, що газета приділяє багато уваги і життю української громади, зокрема його духовній і культурній складовим.

Користуючись нагодою, бажаю колективу редакції творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії, міцного здоров’я, щастя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики!

З повагою,



Лариса ГЕРАСЬКО,

Генеральний консул України в Чикаго









Привітання Українсько-Американської кредитової спілки «Самопоміч» в Чикаго з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»

Президенту OSEM INC. Оксані Момчиловій



Вельмишановна пані Момчилова!

Дирекція, управа та працівники Українсько-Американської Федеральної Кредитової Спілки “Самопоміч” сердечно вітають колектив газети “Українське слово” з 15-річним ювілеєм вашого тижневика.

“Українське Слово” впродовж свого існування постійно працює над питанням забезпечення нашої громади об’єктивною інформацією.

Ми були з вами від початків заснування і щиро віримо, що беручи приклад з єдиної української фінансової установи, яка вже впродовж 66-ти років вірно служить українській громаді, ваше видання й надалі буде розвиватися та служитиме дороговказом в інформаційному просторі США, Канади, України та світу.

З повагою та кооперативним привітом,

Дирекція УАФКС "Самопоміч":

Михайло Р. КОС,

президент дирекції

Богдан ВАТРАЛЬ,

президент установи/виконавчий директор

Віктор ВОЙТИХІВ,

віце-президент/секретар дирекції