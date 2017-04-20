Привітання Постійного представника України при ООН з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»



Колективу та читачам газети “Українське слово” (Чикаго, США)



Шановні друзі!

Від імені співробітників Постійного представництва України при ООН та від себе особисто щиро вітаю вас із виходом ювілейного 700-го номера «Українського Слова» та 15-ю річницею заснування газети.

З моменту виходу першого номера «Українське Слово» зарекомендувало себе надійним джерелом інформації в США та Канаді про події в та довкола України, а також життя української діаспори. Завдяки вашій газеті українці, які проживають у Північній Америці, не втрачають зв’язку з їхньою історичною Батьківщиною. Приємно, що в своїх публікаціях редакція також приділяє увагу діяльності дипломатичних представництв України.

Упевнений, що переконливе українське слово й надалі єднатиме українців по обидва боки Атлантики.

Щиро бажаю колективу та читачам газети натхнення, міцного здоров’я, добробуту та невпинного руху вперед!

З повагою,



Володимир ЄЛЬЧЕНКО,

Постійний представник України при ООН, Посол