«15 років та 700 видань щотижневого «Українського Слова» є свідченням невтомної та плідної праці»

Home | УКРАЇНА | Nota Bene | «15 років та 700 видань щотижневого «Українського Слова» є свідченням невтомної та плідної праці»
Font size: Decrease font Enlarge font
Published 20/04/2017 07:59:00 | 8 times read
image

Привітання Консисторії Української Православної Церкви США з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»

Редакції та читачам газети “Українське Слово”

Христос посеред нас!
Дорогі працівники редакції газети «Українське Слово», від імені Високопреосвященнішого Митрополита Антонія – Предстоятеля Української Православної Церкви США та Діаспори, Відділів праці Консисторії УПЦ США та вірних, доручених у нашу пастирську опіку, вітаю вас з важливою подією у діяльності вашої газети.
15 років та 700 видань щотижневого «Українського Слова» є свідченням невтомної та плідної праці. Завдяки вам, кожного тижня 72 сторінки історичних, церковних та політичних подій, пов’язаних з нашою Батьківщиною та нами, розповсюджуються в США та в інших країнах світу, даючи всім знати про Україну та наші громади. Без вашого видання життя українців та їхні віра і патріотизм тут, у США, не були б такими, якими вони зараз є.
Божого благословення та творчої наснаги вам у нелегкій праці. Завжди пам’ятайте, що усяке діло та праця є Богом даним талант, що завжди увінчується та приносить стократні плоди.

З молитвами та архиєрейським благословенням,

+ДАНИЇЛ,
Архиєпископ, Милістю Божою Голова Консисторії
та Правлячий ієрарх Західної єпархії УПЦ США

Rate this article
0


Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:


  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Themes
No tags for this article
Subscribe to Newsletter
: