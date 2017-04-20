Привітання Консисторії Української Православної Церкви США з нагоди 15-річчя заснування газети «Українське Слово»

Редакції та читачам газети “Українське Слово”



Христос посеред нас!

Дорогі працівники редакції газети «Українське Слово», від імені Високопреосвященнішого Митрополита Антонія – Предстоятеля Української Православної Церкви США та Діаспори, Відділів праці Консисторії УПЦ США та вірних, доручених у нашу пастирську опіку, вітаю вас з важливою подією у діяльності вашої газети.

15 років та 700 видань щотижневого «Українського Слова» є свідченням невтомної та плідної праці. Завдяки вам, кожного тижня 72 сторінки історичних, церковних та політичних подій, пов’язаних з нашою Батьківщиною та нами, розповсюджуються в США та в інших країнах світу, даючи всім знати про Україну та наші громади. Без вашого видання життя українців та їхні віра і патріотизм тут, у США, не були б такими, якими вони зараз є.

Божого благословення та творчої наснаги вам у нелегкій праці. Завжди пам’ятайте, що усяке діло та праця є Богом даним талант, що завжди увінчується та приносить стократні плоди.



З молитвами та архиєрейським благословенням,



+ДАНИЇЛ,

Архиєпископ, Милістю Божою Голова Консисторії

та Правлячий ієрарх Західної єпархії УПЦ США