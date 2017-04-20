Нехай у небі літають тільки білі голуби миру!

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Published 20/04/2017 08:03:00 | 11 times read
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З міста Щастя, що на Луганщині, щиро вітаю із виходом  701-го числа газети, її 15-річчям — популярного видання українців поза межами України.
Із першим світлим променем «Українське Слово» стало улюбленою газетою не лише для української діаспори, але й для читачів в Україні. Адже була, є і, сподіваюсь, буде щирою, відвертою, об'єктивною, мудрою, тематично багатогранною. Свобода слова, думки, волевиявлення людей упродовж: усіх цих років — визначальні пріоритети в редакційній роботі.
Нам, воїнам АТО, як ковток свіжого повітря сприймається інформація, яку ми черпаємо й з «Ураїнського Слова». Благо, інтернет-версія газети доступна і на передовій зони АТО.
 Упевнений, що й надалі обрані газетою демократичні чесноти, самовіддане служіння українській громаді, неспинне прагнення змінювати життя в США, Україні на краще залишатимуться домінуючими орієнтирами для журналістів видання, численного активу громадських дописувачів, а також: усіх читачів, хто звик щочетверга звіряти своє життя із «Українським Словом».
Бажаю всім міцного здоров'я, творчого неспокою, непохитності у досягненні задумів та планів в ім'я розбудови рідної України.
З передової АТО
Максим ГНЕУШЕВ,
майор ЗСУ,
м. Щастя Луганської  області

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