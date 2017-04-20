Вчить любові, доброти, поваги до себе та оточуючих

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 15-річчя газети!

Бажаю Вам найбільшого земного скарбу – міцного здоров’я, довголіття, Божого благословення, здійснення всіх творчих задумів.

Я із задоволенням читаю все, що пишуть Соломія Маман в «Люстерку» і Тарас Подорожний «Men’s Life». Сьогодні, як ніколи, треба виявляти добрі почуття одне до одного. І як гарно на серці, як тепліє на душі, коли стикаєшся з такими острівцями добра, віри, надії, любові в нашому подекуди жорстокому, несправедливому світі. Ці журналісти вчать нас любові, доброти, поваги до себе та оточуючих. Хай зозуля накує Вам ще багато літ!

В «Українського Слова» — ювілей,

Хоч невелика, та почесна дата.

Мережу слово, бо я з тих людей,

Хто хоче вас сердечно привітати.

Спасибі, що на американській землі

Вкраїнських душ іще стоять редути.

Із ваших вуст уже багато літ

Ми можем сурми батьківські почути.

Хай втіха знов притулиться до лиць,

І наша правда в слові заясниться.

Володимир КРОХМАЛЬНИЙ,

Львів