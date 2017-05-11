З Днем матері!

Щорічно у другу неділю травня в Україні відзначається День матері - найдорожчої і найріднішої людини, яка дала нам життя, навчила мудрості і благословила на добрі справи та починання. Мати для кожного з нас - втілення кращих людських рис, символ святості і добра. Найкраще на землі освячується любов'ю, терпеливістю і всепрощенням матері. У важкі хвилини кожен з нас прагне знайти спокій і розраду в теплому материнському слові і щирій ніжності.

День матері - свято, що народилося з безмежної любові до тих, хто дав нам життя. Силу цих почуттів ніщо не може зруйнувати - кожна людина з дитинства і до останніх днів несе в своїй душі світлий образ мами. В Україні здавна прославляють матір як берегиню сім'ї, роду і народу. Споконвіку материнська мудрість, тепло, жертовність та милосердя закладають основи людяності і толерантності в суспільстві, дають сили і енергію дітям, надихаючи на благородні справи

Сьогодні, у складні часи агресії проти України, материнське серце болить за всіх, хто захищає наш край від зазіхань підступного ворога. Земний уклін вам за те, що виховуєте патріотів, які творять нову історію України. Здоров'я вам та вашим рідним Божого благословення. Нехай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння і відданість.

Редакція газети «Українське Слово»