Біль не вщухне ніколи

Щороку в третю неділю травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій.

Кількість тих, хто зазнав утисків влади, точно підрахувати неможливо. Але цифри величезні. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття в Україні випало пережити арешт майже півтора мільйонам осіб (із них понад 50% — представники корінної нації). Багатьох було розстріляно, решта пройшла тюрми, заслання, виселення (майже 3 мільйони українців), каторгу, табори, примусово «лікувалися» в психіатричних закладах. Терор і репресії довелося спізнати майже всім верствам населення: науковцям, політикам, військовим, священикам, представникам сфери культури. Величезних втрат зазнало селянство. Особливо жорстокі розправи вчинялися сталінським режимом та його посіпаками у 30-х роках. В Україні у 1937—1938 рр. було засуджено 197 617 осіб, з них приречено до страти 122 237 чоловік.

Одним із трагічних символів тієї доби є Биківня на околиці Києва. Таємна спецділянка НКВС УРСР неподалік хутора з такою назвою почала офіційний відлік поховань навесні 1937-го. Упродовж 1937-1941 років вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВС для таємного захоронення у Биківнянському лісі. У заздалегідь викопані ями скидали тіла жертв, присипали вапном та землею. За даними науковців, тут покоїться близько 100 тисяч репресованих...

21 травня у національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» відбулася традиційна церемонія вшанування пам’яті жертв політичних репресій з участю Президента України Петра Порошенка.

«Десятки років радянська влада приховувала страшну таємницю Биківні, — сказав Глава держави. — Але знаходилися відчайдухи, які навіть в умовах радянської диктатури насмілювалися вимагати правди, так, як це робили наші шістдесятники — Лесь Танюк, Алла Горська та Василь Симоненко».

Також Президент наголосив, що світова спільнота вже давно визнала тотожність фашистського та сталінського режимів. Відповідну резолюцію про це було ухвалено на Генасамблеї ООН ще у 2015 році.

Руслана ЗІНЧЕНКО