Чергові випробування ракет українського виробництва відбулися успішно

Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області взяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки, яке відбулося на одному з полігонів на Півдні України.

Ракета призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та система керування ракети — українського виробництва. У її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети.

Президент подякував головному конструктору та військовим, які брали участь у випробуваннях.

«Вітаю вас з успішним завершенням випробувань. Вітаю вас з тим, що ракета вразила мішень. Бажаю якнайскорішого її поставлення на озброєння. Це є наш спільний успіх», — сказав Петро Порошенко.

За випробуваннями також спостерігали Міністр оброни України генерал армії України Степан Полторак та Секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Турчинов.

Українські ракети - ефективна і високоточна зброя, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов по завершенні чергового, відповідно до графіку, етапу випробувань ракетного озброєння, яке виробляють підприємства українського ОПК на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України. За його словами, під час випробувань, у яких взяли участь Президент України Петро Порошенко та Міністр оборони України Степан Полторак, було здійснено перевірку роботи системи управління ракетами під час наведення та ураження цілей на підвищеній дальності. О. Турчинов наголосив, що під час випробувань ракети поцілили у мішень. «Відстань від точки прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона ураження подібної ракети - 300 метрів», - сказав він, додавши, що це надзвичайно гарний результат.

«Головне, що я можу сказати, - українські ракети б'ють точно в ціль», - сказав він, пояснивши, що ще одним важливим завданням випробувань була перевірка застосування бойової частини ракети та ефективності враження умовних цілей.

Він пояснив, що ракети, які тестувалися сьогодні, «зокрема, їх точність і ефективність ураження та потужність бойової частини відповідають всім вимогам військових та тим завданням, які ставилися українським розробникам».

«Хочу ще раз підкреслити, що бойову частину, як і ракету, було вироблено на українських підприємствах», - повідомив Секретар РНБО України. «Науковці, виробничники та військові відпрацювали злагоджено, як єдиний організм, - додав Секретар РНБО. - Це дуже якісний і важливий для України результат».

Секретар РНБО України також нагадав, що нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив Державну програму виробництва українських боєприпасів та Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року.

«Виконання цих програм забезпечить створення потужної промислової бази для серійного виробництва сучасних ефективних та потужних засобів ураження, озброєння та військової техніки для армії, які будуть надійно захищати нашу країну», - додав О. Турчинов.

Виступаючи перед особовим складом військової частини, який проводив випробування ракет, О. Турчинов наголосив на високому професійному рівні українських військових. «Якісна зброя без її професійного використання не працює», - сказав Секретар РНБО України, подякувавши воїнам за службу.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»



