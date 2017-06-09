Президент висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира Гузара

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира Гузара.

«Сьогодні відійшов у вічність Блаженнійший Любомир, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви. Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Україною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть»,- йдеться у співчутті Президента.

Глава держави згадав одне з останніх інтерв’ю Любомира Гузара, в якому він пророче сказав слова: «Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби».

«Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов», - зазначив Президент.