Президент висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира Гузара

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Published 09/06/2017 07:07:00 | 3 times read
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Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира Гузара.
«Сьогодні відійшов у вічність Блаженнійший Любомир, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви. Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Україною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть»,- йдеться у співчутті Президента.
Глава держави згадав одне з останніх інтерв’ю Любомира Гузара, в якому він пророче сказав слова: «Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби».
«Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов», - зазначив Президент.

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