«Відтепер слова «back in the USSR» ми будемо чути, лише слухаючи Beatles»

Україна, переконаний Президент, більше ніколи не повернеться до радянської дійсності. Попереду — омріяний і вистражданий шлях до родини європейських народів

«У БЕЗВІЗУ Є ПОЧАТОК, А КІНЦЯ ЙОМУ НЕ БУДЕ»

12 червня 2017 року українці прокинулися у своєрідному європейському вимірі. Опівночі їх зустрів повноправний безвізовий режим з країнами-членами ЄС. Про те, що дістатися омріяного й очікуваного хоч літаком, хоч автобусом чи автівкою можна без візи, у неділю почули й бабусі в селах, і продавці на ринках, і працівники ЖЕКів у спальних районах міст. Усі почули, що проблем з перетином кордону не виникатиме. Головне — знати мету поїздки і мати про всяк випадок пакет потрібних документів, валюту в кишені й кошти на банківській картці (обсяги лімітних сум на день перебування кожна країна встановлює на власний розсуд). У неділю всі остаточно зрозуміли, що це нововведення — аж ніяк не варіант заробити на хліб насущний, а розширити обрії власного світогляду.

У понеділок деякі мобільні оператори почали надсилати клієнтам смс, мовляв, тарифи в роумінгу знижено вдвічі. «Подорожуйте Європою з послугою «Роумінг, як вдома!» — йдеться в тексті-привітанні. Чергове підтвердження безвізу в дії.

Найбільше й найщиріше новині раділо керівництво нашої країни. Для Президента Петра Порошенка набуття безвізового режиму для українців було однією з головних цілей. За сплином трьох років перебування на посаді мети вдалося досягнути. На часі — повноправне членство у ЄС. До речі, в цій міжнародній організації очікують, що Угода про асоціацію остаточно набуде чинності 1 вересня цього року.

Вихідні були насиченими урочистими подіями. Синьо-жовті прапори та вигуки «Слава Україні!», а разом з ними «Слава Європі!» лунали і на Софійській площі столиці, і в стінах міжнародних аеропортів, на міжнародних пунктах пропуску. «Станом на 15.00 11 червня до країн ЄС за біометричними паспортами в’їхали понад 6000 громадян України. 1143 — з новими біометричними паспортами, — повідомив у Фейсбуку департамент консульської служби МЗС. — Ця цифра щоразу змінюється: українці прибувають черговими авіарейсами, потягами, автобусами, автомобілями». Тільки п’ятьом особам через об’єктивні причини не вдалося ступити на землю Шенгенської зони.

ЯК ПАДАЛА ІСТОРИЧНА ЗАВІСА…

Безвізова тема стартувала суботнього ранку, коли Петро Порошенко разом із Президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою на Закарпатті взяв участь у символічній церемонії відкриття дверей до Європи на українсько-словацькому кордоні. Тамтешній високопосадовець почув від глави нашої держави, що українці на це довго чекали, що це історична мить, що руйнується паперова завіса, яка відокремлювала Україну від Європи.

«Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми разом, спільними зусиллями змінили країну. А наші партнери з Європи дотримали слова, і двері Європейського Союзу, двері наших друзів і партнерів відкрито для нашої великої 45-мільйонної нації, для українського народу», — сказав Президент.

Він висловив переконання, що 11 червня назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і точка повернення України до родини європейських народів. Адже заради європейських цінностей українці вийшли на Революцію Гідності, вимагаючи реформ і євроінтеграції.

«Волю народу імплементовано. І перше надзвичайно важливе досягнення ми з вами зробили, — наголосив глава держави. — Кожен українець може випити фантастичну каву в Братиславі, полетіти лоукостом до Варшави чи відвідати Віденську державну оперу».

Він запевнив, що влада робить усе, щоб такі подорожі до Європи стали доступнішими. Це і нові потяги, і облаштування пунктів пропуску спільно зі словацькими, польськими, румунськими й угорськими партнерами. «Що більший прогрес демонструємо на шляху реформ, то більше аргументів у мене і в українського народу для того, щоб надати Україні перспективу членства в Європейському Союзі. Відповідно до статті 49 Римського статуту, Україна — європейська держава», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Андрей Кіска наголосив, що цей день важливий не тільки для українців, а й для словацького народу: «Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. За цим днем приховано багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки, так само зробив і Європейський Союз. Словаччина та її політики підтримуватимуть вашу державу, щоб вона прямувала до Європейського Союзу, до якого ви належите».

33 КРАЇНИ ЄВРОПИ ЧЕКАЮТЬ НА НАС

Напередодні глава держави разом із главою Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі запускав символічний «таймер безвізу». Зворотний відлік до початку дії вільного пересування громадян України країнами-членами ЄС стартував у присутності студентів Академії лідерства на площі перед Адміністрацією Президента за 12 годин до початку чинності безвізу.

Петро Порошенко підкреслив, що це рубіж неповернення України до радянського минулого і наближення до Європи та розвитку нашої держави. «Це зворотний відлік до незворотних змін. Це остаточне «прощавай» російській імперії. І слова Вack in the USSR будемо чути, лише слухаючи Beatles, і ніколи більше не повернемося до Радянського Союзу, тому що ми — горда й вільна демократична нація, повертаємося до родини європейських народів. І я пишаюся, що нам це вдалося, — урочисто сказав глава держави. — Я українець. І я люблю свободу. Це саме те, що зараз відчуває кожен українець. До цього дня ми йшли дуже довго і дуже чекали його. Але ми не сиділи склавши руки. Весь український народ наполегливо працював, змінюючи країну. Ми наблизили цей день, коли вийшли на Майдан і здійснили Революцію Гідності. Ми, українці, створивши за нечувано короткий термін Збройні сили, українську армію, українське військо, захистили свою свободу, свою землю, свою волю, демократію від російської агресії та від російської навали, захищаючи зі зброєю в руках кожен клаптик української землі. Ми здійснили та імплементували План візової лібералізації, в якому було майже 150 пунктів».

Петро Порошенко впевнений, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу і приєднається до Європейського Союзу. «Вірю: Україна буде і в НАТО. Україна буде і в Європейському Союзі. Ніхто, ніщо й ніколи нас не зупинить. Віднині те, що є єдиним цілим, буде розвиватися як одне ціле. Одне ціле — Європа, Європейський Союз і наша фантастична держава Україна», — підкреслив він.

Г’ю Мінгареллі зазначив, що відбувається «перше конкретне й реальне підтвердження європейського вибору українців». «Ви матимете можливість вільних подорожей без будь-яких візових вимог до 33 країн Європи, — сказав він, додавши, що це поглибить інтеграцію України в ЄС і створить можливості для активних контактів у галузях культури, освіти, наукових досліджень, відкриє нові бізнесові можливості для українців. — Це найкращий спосіб активізувати відносини між ЄС і такою великою європейською країною, якою є Україна. Вірю, що незабаром будемо разом в одній родині».

СВОБОДА ПАХНЕ КВІТАМИ, А РОУМІНГУ НЕ БУДЕ

Петро Порошенко розповів присутнім на урочистостях, що він належить до того покоління, яке, щоб поїхати за кордон, мусило отримувати виїзну візу. Тому закликав людей особливо цінувати свою свободу.

Президент переходив від символічного до практичного значення безвізу в такий спосіб: «Влада виконала реформаторський План з візової лібералізації. Тепер працюємо над тим, щоб безвіз став доступним для ще більшої кількості українців. Відкриваємо відносно недороге залізничне сполучення. Здешевлюємо авіаційні перельоти, залучаючи лоукости й знижуючи ціну на квитки авіакомпаній. У переговорах з керівництвом Євросоюзу і лідерами країн—членів ЄС ми розпочали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців на території Європейського Союзу». Перспективи щодо «безроумінгу» стануть відомими в листопаді.

Спростовували і твердження, що українцям, мовляв, не потрібні біометричні паспорти. За даними Державної міграційної служби, понад 4 мільйони громадян уже отримали такі документи. «Документи видаватимуть і після 11 червня. У безвізу є початок, а кінця йому не буде. І ми всі в цьому впевнені, бо я вірю у велике майбутнє сильної об’єднаної Європи, солідарної з нами, українцями», — запевнив громадян Петро Порошенко.

Президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter привітав українців із початком чинності безвізу. «День, який запам’ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас», — коротко і влучно написав політик.

Катерина МАЦЕГОРА