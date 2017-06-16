10 червня Президент Петро Порошенко привітав українців із запровадженням безвізового режиму з ЄС та звернувся до присутніх урочистому заході-концерті на Європейській площі: «От нам, браття-українці, й усміхнулась доля, про яку мріяло і боролося не одне покоління наших предків».

Глава держави зазначив, що сьогодні українці зібралися, щоб разом виконати справжню «оду радості» з нагоди отримання законного та реального права і можливості безвізових подорожей українців до Європейського Союзу.

«Навколо нас чудове літо, а відчуття - неначе дивне і передноворічне. Менше чотирьох годин залишилося до того моменту, як годинник проб'є дванадцяту, і омріяний безвізовий режим для українців до Європейського Союзу – стартує», - сказав він.

Президент підкреслив, що насправді це набагато більше, ніж початок нового року. «Бо ми з вами, український народ і вся Україна, вступаємо в іншу історичну епоху. І ця подія знаменує остаточний розрив нашої держави з Російською імперією, а українського демократичного світу – з авторитарним «русским миром», - наголосив він.

Глава держави процитував рядки поезії російського поета Михайла Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Він окремо звернувся до тих росіян, які в умовах жорсткої імперської диктатури знаходять в собі мужність засуджувати російську агресію проти України, знаходять мужність вимагати демократичних прав і свобод та нагадав слова іншого поета Олександра Пушкіна: «Товарищь, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, і на обломках самовластья напишут ваши имена».

Президент також зауважив, що наше остаточне і безповоротне розставання з Москвою відбудеться напередодні 12 червня, головного державного свята Росії - дня проголошення її суверенітету. «І в цьому, до речі, є певний символізм. Ми нарешті незалежні один від одного – політично, економічно, газово-енергетично, і навіть духовно, нарешті, ми вільні від їхніх «скреп», - підкреслив Петро Порошенко.

«Єдине, дорогі друзі, що засмучує – це надвисока ціна, це той кривавий рахунок, який нам, українцям, виставив Кремль за наше природне право самим будувати своє життя», - наголосив він.

«Ми зібралися на Європейській площі в центрі нашої давньої столиці. Вдихаючи аромати квітів та зелені, в яких в ці дні буквально потопає Київ, кожен з нас відчуває смак свободи – такої свободи, більшої за яку ми ще не знали», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що розуміє і знає, про що говорить. «Я належу до того покоління, яке, щоб поїхати за кордон, ще мусило отримувати виїзну візу. Так, хтось вже забув, а хтось і вперше чує: до того, як подати документи на в’їзд в зарубіжну країну, треба було спитати ще й спеціального дозволу відлучитися з Радянського Союзу», - додав він.

«І ми маємо особливо цінувати свою свободу. Тому я особливо хочу звернутися до молоді - цінуйте цю свободу. Тим більше, що її прямо зараз охороняють зі зброєю в руках найкращі з нас, українців», - підкреслив Президент.



Іван ДМИТРІВ,

«Українське Слово»