Символ незламності

У День Незалежності України Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми, а також голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко помолились за Україну. Святковий захід «Молитва за Україну» відбувся у Софійському соборі.

Короткі молитви і виступи за Україну виголосили Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Предстоятель Української православної церкви (Московський патріархат), митрополит Київський і всієї України Онуфрій, Верховний архиєпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький, головний рабин Києва та України, Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яков Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман України Тамім Ахмед та старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь Райчинець.

По закінченні виступів хор виконав духовний гімн «Боже Єдиний, Великий, нам Україну храни».

Відтак присутні взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності. Президент разом з родиною встановили лампадки до пам'ятного Хреста на місці загибелі українців, які відстоювали свободу, демократію та європейське майбутнє рідної країни.Учасники церемонії вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання.

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У День Незалежності України Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прийняв урочистий Парад військ, який пройшов центральною вулицею Києва.

Підрозділи різних видів та родів військ українських Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної Гвардії пройшли урочистим маршем по Хрещатику.

Цьогоріч в Параді військ також взяли участь керівники оборонних відомств і військовослужбовці Збройних Сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених Штатів Америки.

Президент Петро Порошенко зазначив, що 26-й рік Незалежності України хоч і не ювілейний, але став особливим, оскільки відзначився кількома позитивними подіями, які залишать свій слід в українській історії і вплинуть на майбутнє.

«У нас нема жодних сумнівів, що попри всі труднощі, Україна буде успішною. І українці будуть успішними. Незалежність дала нам шанс, якого ми не можемо змарнувати. Дивимося в майбутнє і йдемо вперед», - підкреслив Президент під час урочистого заходу «Парад військ» з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.

Глава держави наголосив, що у цьому році Україна успішно завершила боротьбу за ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. «Щоб заблокувати цей процес, Москва доклала ще більших зусиль, ніж свого часу до зриву підписання самого договору. Є така приказка: «Собаки брешуть, вітер віє, а караван, наш український караван – іде», - зазначив Президент.

Петро Порошенко нагадав, що 1 вересня ця Угода набирає чинності і стане для України дорожньою картою реформ. «А дорога у нас одна – широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в Європейському Союзі та НАТО», - підкреслив він.

За його словами, на двадцять шостому році Незалежності також було зруйновано «візову завісу» і українці отримали заслужене право вільно подорожувати до країн Євросоюзу. «Угода про асоціацію і безвіз – це те, що є переконливим свідоцтвом про наш остаточний – де-факто і де-юре – розрив з імперією. З тією, яку Рональд Рейган назвав «імперією зла». Сподіваюся, присутній тут міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердить коректність цитати. А от за точність визначення ручаємось вже ми, українці, – бо відчули його на власному досвіді», - зауважив Петро Порошенко.

За словами Президента, Україна також вийшла із глибокого шоку, болю і випробувань, які спричинила для української економіки російська гібридна агресія. Глава держави наголосив, що найгірше, найважче, найболісніше вже позаду. «З одним лише застереженням. Ми не знаємо, що в голові у «того, хто сидить за порєбріком» і посилає до нас тих, про яких сам каже «их там нет», - зауважив він.

Російська агресія згуртувала українців в єдину політичну націю та в єдину патріотичну родину, яка відстояла свій спільний дім. І українським політикам має вистачити сил та розуму, щоб політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів цивілізованих стосунків влади та опозиції. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на урочистому заході «Парад військ» з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.

«Я впевнений і в тому, що нам вистачить розуму і сил, щоби політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів цивілізованих стосунків влади та опозиції. Щоби ворог не зміг підірвати нас із середини. Щоби «п'ята колона» і не думала підняти голови. Щоби отаманщина не руйнувала основ державності. Словом, щоби в політичному протистоянні ми самі себе не знищили», - заявив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «Що додає оптимізму? Російська агресія згуртувала нас в єдину політичну націю. Традиційні українські хутори, де що не хата, то обов’язково з краю, об’єдналися в єдину патріотичну родину, яка відстояла свій спільний дім».

«Постало громадянське суспільство небайдужих, патріотично налаштованих людей, яке є ключовим моїм союзником в проведенні реформ», - зазначив Петро Порошенко.

За його словами, ми пізнали реальну ціну справжньої свободи, наша Незалежність омріяна народом, узаконена на референдумі, захищена народом від зазіхань з боку Росії.

Петро Порошенко додав, що Москва вже не вперше намагається придушити українську Незалежність. Про це нагадують знамена, які відкривають сьогоднішній парад. «І прапори Першого Українського полку імені Богдана Хмельницького та Третьої Залізної дивізії Армії Української Народної Республіки. З російсько-більшовицькою ордою вони билися ще на початку минулого століття», - зауважив він.

Президент підкреслив, що є три головних висновки з літопису Української національної революції минулого століття, які варто знати кожному. «Ми маємо бути сильними і приділяти належну увагу своїй армії для того, щоб не годувати чужу. Сто років тому це зрозуміли надто пізно», - зазначив він.

«Ми маємо бути єдиними. Навіть найміцніші мури впадуть, якщо всередині фортеці панує внутрішній розбрат. Сто років тому саме він став причиною втрати державності. Але ще давні мудреці казали: «Мужність творить переможців, єдність творить непереможених», - підкреслив Президент.

Водночас, за його словами, в такий великий день, розмова про наші старі проблеми і нові виклики, свідомо залишається на будні, але вона обов'язково відбудеться найближчим часом.

Глава держави нагадав слова кардинала Любомира Гузара, який визначив моральний орієнтир українців і закликав ставитися до України згідно заповіді Божої «шануй отця і матір». «Україна, - вчив Владика, - в широкому значенні національна родина, іншої в нас нема. Треба сказати собі, що я народився українцем, так Бог дав, і я маю обов’язок дбати про свій народ».

«Якою буде наша рідна Україна, залежить від нас, від кожного з нас. Україна буде такою, якою ми її зробимо. Усі ми, на служінні правди, добра і краси», - процитував Президент слова Його блаженства.

«Незалежність – в надійних руках нашого покоління», - підкреслив Петро Порошенко.

Рівень боєздатності української армії значно підвищився і нині наша держава має чим захищатися, готова дати відсіч агресору у випадку наступальних дій. Про це на урочистому заході «Парад військ» з нагоди 26-ї річниці незалежності заявив Президент Петро Порошенко.

«Тепер все інакше. І я впевнений у нашій армії. Вона є в найкращій формі, ніж будь-коли – і це, до речі, оцінка європейських аналітичних центрів», - сказав Глава держави зауваживши, що попереду ще багато роботи зі зміцнення та модернізації вітчизняного війська задля набуття ним повної сумісності зі стандартами НАТО.

«Ми шукаємо і знаходимо асиметричні та ефективніші рішення, щоб в тривалій історичній перспективі стримувати російську армію – найбільшу в Європі і третю в світі», - додав Петро Порошенко.

«Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору в його спробі піти у наступ. Але все ж таки ми виходимо із пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу та Криму», - також наголосив Президент.

Водночас, він висловив переконання, що Україна має шукати і триматися за союзників, адже сто років тому у протистоянні з Росією вистояли тільки ті нові держави, які мали належну зовнішню підтримку.

«Я впевнений у наших союзниках. І для нас є надзвичайно символічною участь зараз, в цьому параді, керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних Сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених Штатів Америки», - підкреслив Глава держави.

«Найменше, чого хоче Росія, так це успішної України. Наче вона взагалі ніякої України не сприймає. І тому в кремлівських «лабораторіях» то Новоросію видумують… То, як-от зовсім нещодавно, проголосили Малоросію», - сказав Президент.

Глава держави також наголосив, що основою надійного захисту України є мужні українські воїни. «Погляньте на цей Майдан. Не на трибуну, а на плац. Тут, перед вами – справжня еліта українського суспільства, наші захисники і гаранти Незалежності», - сказав Петро Порошенко і додав: «Найміцніше «залізо» в нашій армії – це те, з якого зроблені наші воїни».

Він нагадав, що на захист України від агресора стали тисячі патріотів – 200 тисяч пройшли через шість хвиль мобілізації, близько 100 тисяч зараз служать за контрактом, а 130 тисяч воїнів із бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву і у разі загострення ситуації також готові швидко повернутися до строю.

Пам’ятає Україна і про своїх героїв, які віддали свої життя за мирне майбутнє рідної землі, наголосив Петро Порошенко. «Вклонімося кожній українській родині, яка втратила чоловіка чи сина, матір чи доньку. З особливим болем саме в ці дні згадуємо героїв Іловайська. Їх підступно атакували регулярні підрозділи російської армії, які вдерлися на нашу землю – без оголошення війни, як колись Гітлер. Вічна пам'ять воїнам, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна їм слава», - сказав Президент. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв.

Вшанували присутні не лише військових, а й мирних громадян, які загинули у війні що її розв'язав російський агресор. «Загалом, понад десять тисяч українських життів – на совісті Кремля. Повік не забудемо, і не пробачимо ніколи. І нікому», - наголосив Глава держави.

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Під час урочистих заходів Глава Української держави вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Герой України лейтенанту Василю Тарасюку та рідним загиблого капітана Євгена Лоскота.

Після цього Президент України вручив бойові прапори дев’ятьом командирам військових частин – 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 1-ої окремої танкової бригади «Сіверська», 16-ої окремої бригади армійської авіації «Броди», 1-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України ім. Петра Дорошенка, Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України; 88-го окремого десантно-штурмового батальйону, 137-го окремого батальйону морської піхоти.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Після урочистих заходів Президент поспілкувався з киянами та гостями міста, які прийшли на Парад військ, та привітав їх з Днем Незалежності України.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»

На фото: під час святкування 26-ї річниці Незалежності україни в Києві



