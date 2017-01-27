Херсонщина

У Херсоні показували «Воїнів духу»

19-25 січня в ККЗ «Ювілейний» у Херсоні відбулись прем’єрні покази документальної стрічки «Воїни духу», яку за власний кошт зняли дві режисерки: Анна Мартиненко і Тетяна Кулаковська.

Фільм розповідає про героїчну оборону Донецького аеропорту. «Це — унікальний фільм, і дуже добре, що він виходить у широкий прокат по всій Україні. Цей фільм — жива розповідь бійців, очевидців, захисників, які це пройшли, відчули на собі всі ці емоції, радість і біду. Вони розповідають все з перших вуст», — говорить про фільм один із його героїв, «кіборг» Руслан Боровик.

У стрічці детально показана історія п’яти останніх днів захисту Донецького аеропорту та перебування двох українських військових у полоні. Впродовж картини військові висловлюють свою думку щодо бойових дій, показано також людські стосунки в доленосних ситуаціях. Для фільму записали понад 70 інтерв’ю з військовими. Хронометраж стрічки — 48 хвилин.

Телевежа на Чонгарі – уже в січні

Будівництво телекомунікаційної вежі для передачі українського мовлення по всій території Херсонської області і на окупований Росією Крим має завершитись у січні 2017 року. Про це днями заявив голова Херсонської ОДА Андрій ГОРДЄЄВ. Вежа сягатиме 150 м заввишки. Наразі збудовано понад 110 м секцій.

За словами Гордєєва, завдяки новому об’єкту буде можливість повністю закрити «білі плями», які не охоплені українським теле— і радіосигналом на Херсонщині. Це є одним із пріоритетів «Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016 — 2017 рр.», яку було схвалено у червні минулого року.

«Вежа в с. Чонгар стане основою для подальшої розбудови цифрового телебачення на території «чорних плям» у Херсонській області, де здійснюється мовлення агресора та АР Крим, як це передбачено заходами Стратегії. Наступним кроком у реалізації Стратегії є будівництво ще однієї вежі у смт Каланчак, яка вже проектується, а будівництво її розпочнеться у травні цього року. Саме тоді територія області буде повністю покрита українським сигналом», — заявив Гордєєв.

Нагадаємо, мовлення з телевежі на Чонгарі стане альтернативою мовленню з вежі, розміщеної в м. Красноперекопськ, із якої до анексії півострова Росією забезпечувалося покриття телепередачами національного мовника території Криму та прилеглої до нього частини Херсонської області. Під час конкурсу на радіочастоти право мовити на території Херсонщини і Криму за допомогою нової телевежі отримали чотири телерадіокомпанії: НТКУ (Центральна дирекція «Українське радіо») — 100,7 МГц; ТОВ «ТК «Атлант-СВ», м. Київ — 101,4 МГц; ГО «Радіо кримських громад» («Радіо Крим.Реалії») — 105,9 МГц і ТРК «Софія» — на частоті 107,8 МГц.

Херсонські аудитори зберігають державі мільйони гривень

Торік фахівці управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області виявили порушень у сфері держзакупівель майже на 92 мільйони гривень.

Як повідомляє прес-служба управління, за результатами аналізу державних та публічних закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) аудитори запобігли порушенням на понад 89 мільйонів гривень. Через це розірвано 9 договорів на 18,41 мільйона гривень і скасовано 8 конкурсних торгів на 70,74 мільйона. Ревізії вилились порушникам у судові справи. Також аудитори виявили порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 2,67 мільйона гривень через придбання товарів і послуг без проведення процедур державних закупівель.

Фахівці управління досліджують дотримання підприємствами, установами та організаціями області вимог законодавства у сфері державних та публічних закупівель і за зверненням правоохоронних органів. Приміром, відповідно до звернення УСБУ в Херсонській області дослідили закупівлі ДП «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі замовник) установки для повірки (калібрування) лічильників води (витратомірів) на загальну суму понад 628 тисяч гривень.

Аналізуючи надані матеріали, державні аудитори встановили такі порушення: замовник провів процедуру закупівлі іншого товару, ніж товар, визначений у річному плані; замовник не відхилив пропозиції учасників торгів №1 та №2, пов’язаних між собою, які фактично контролює одна фізична особа; пропозиція від учасника №1 не відповідала умовам проведення торгів, що не завадило йому перемогти. До речі, переможець не надав повного обсягу документів, а замовник в укладеному договорі змінив місце постачання товару з адреси в Херсоні на адресу в Києві, чим також порушив вимоги чинного законодавства про закупівлі.

Після направлення замовникові інформації про виявлені порушення з рекомендацією вжити заходів з розірвання договору, виконання зобов’язань, за яким призвело б до нераціонального і неефективного використання бюджетних коштів, замовник визнав порушення, а нікчемний договір розірвав.

Аудитори Херсонщини відстежують і законність надання адресної допомоги. Вони, приміром, з’ясували, що управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради призначало і надміру виплачувало грошову допомогу п’яти переміщеним особам за наявності у членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, загалом на понад 115 тисяч гривень.

Державний бюджет зазнав збитків на загальну суму 85,85 тисячі гривень через те, що шість внутрішньо переміщених осіб отримали грошову допомогу за недостовірними даними облікових карток платника податків. Також встановлено сім випадків незаконного призначення і виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму, що перевищує 133 тисячі гривень, за даними паспортів громадян, які компетентні органи обліковують як втрачені, вкрадені або належали особам, які на дату призначення виплат померли. Тепер з порушниками розбиратимуться правоохоронці.