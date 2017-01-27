Харківщина

Навчають резервістів

Для вдосконалення майстерності мобілізаційних ресурсів на Харківщині проводять місячні збори з резервістами першої черги 53-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада відома звитяжними подвигами в боях з російськими найманцями і серією скандалів щодо затримок відпусток, невлаштованого побуту та нашумілих подій у Широкому Лані.

«До зборів залучають придатних за станом здоров’я та морально-діловими якостями військовозобов’язаних, які служили в цій або інших військових частинах та були звільнені протягом 2014—2016 років. Виняток — ті, хто брав участь у навчальних зборах у 2016 році», — пояснили в Харківському обласному військовому комісаріаті.

Підготовку заплановано провести у два етапи. Перший — у навчальних центрах і на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при військових вишах. Другий етап проходитиме на базі основних бойових штатних підрозділів бригади.

«Під час навчальних зборів резервісти матимуть змогу зустрітися з бойовими товаришами, вдосконалити військові навички, виконати стрільби з бойової зброї та техніки», — зауважили в обласному військкоматі.

Крім того, по закінченні зборів кожен резервіст залежно від військового звання отримає 5—7 тисяч гривень. Ті, хто виконає програму зборів, додатково одержать за підсумками року ще 1,6—2,8 тисячі гривень. Резервістам, які працюють, виплатять середньомісячну заробітну плату на підприємстві за весь час проходження навчань. На період виконання обов’язків служби у військовому резерві, як запевнили у військкоматі, резервістам гарантують збереження робочого місця, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення.

У форматі «стендап-шоу»

Уже вп’яте Харківський національний медичний університет організував Фестиваль молодіжної науки. Цьогоріч, щоб зробити його не лише інформативним, а й видовищним, використали нові формати — наукове стендап-шоу «Science slam», брейн-ринг для медиків-інтелектуалів та дебати на тему «Антибіотик без рецепту».

«Стендап-шоу «Science slam» — це для нас новий формат, на якому доповідачі представляли результати своїх досліджень у гумористичній формі, хоча концепція при цьому залишалась науковою. Переможці визначалися за допомогою аплодисментів, для цього використовувався шумомір. Найкращим «стендапером»-медиком стала лікар-інтерн кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології й алергології Маргарита Майорова, яка презентувала свою доповідь «Трудові будні лікаря-інтерна», — розповідає Наталія Куфтеріна, доцент кафедри неврології ХНМУ, голова Ради молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я, представник організаційного комітету фестивалю.

У Фестивалі молодіжної науки взяли участь понад 600 учасників — студентів, молодих вчених та знаних науковців, які представляли харківську, київську та одеську вищі медичні школи. Свою доповідь презентував і Володимир Семиноженко — академік, голова Північно-Східного наукового товариства НАН і МОН України. Його дослідження стосується теми нанотехнологій в українській та світовій медицині. «З нагоди 212-річчя харківської медичної школи Володимир Петрович вручив Харківському національному медичному університету пам’ятний подарунок — письмове приладдя, яке колись належало сім’ї видатного випускника нашого навчального закладу, Рафаїла Синельникова. Він автор п’ятитомника «Атлас анатомії людини», який кілька десятиліть був і залишається найпопулярнішим підручником анатомії у вищих медичних закладах», — розповіла Наталія Куфтеріна.

На 11 секціях Фестивалю молодіжної науки була презентована понад сотня доповідей на найрізноманітніші теми, які стосуються сучасної медицини. Автори найкращих досліджень отримали від ректорату ХНМУ грамоти та подарунки. Організатори заходу розповіли — ставили перед собою мету показати, що наукові дослідження можна презентувати не лише у «сухому, нудному вигляді», а що наука може бути цікавою та захопливою. Завдяки відгукам, вважають, що досягнути мети вдалося, тож вже планують на наступний рік 6-й фестиваль.

Зимовий «Святовид»

Фестиваль «Вертеп-фест-2017», у якому взяли участь півсотні колективів з усіх куточків України, у тому числі й із Криму, і який поєднав всю Україну, завершився у Харкові. Подія відбулася в рамках великого проекту «Перлини Слобожанщини».

Ще ніколи на Сході України не збиралось одразу стільки виконувачів колядок, щедрівок, маланок та народних пісень. Дійство вирувало не тільки біля Харківського національного оперного театру, а й у військовому госпіталі, на центральній вулиці Сумській, у торговельних центрах, сиротинцях, куди завітали учасники фестивалю. У переліку учасників як традиційні народні фольклорні колективи, так і гурти та об’єднання творчих людей із найнесподіваніших місць. Приміром, робітники дріжджевого заводу, студенти — майбутні працівники МНС і цілий оркестр нацгвардійців!

— «Вертеп-фест-2017» вийшов унікальний і несподіваний. Ми приємно здивовані таким масш-табним українським дійством у Харкові, — ділиться враженнями Наталія Борох зі Львова.

На закінчення фестивалю прозвучала колядка «Нова радість стала». Цю різдвяну пісню, яку колись уперше було почуто й записано на Слобожанщині, одночасно виконали у Харкові, Львові та Краматорську. Опісля естафету підхопили колективи з сільських районів Харківщини, що з’їхалися на свій регіональний захід — фестиваль «Святовид», присвячений зимовим обрядам.