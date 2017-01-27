Тернопільщина

Судитимуть інформатора терористів «ЛНР»

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом сприяння мешканця міста Рубіжне Луганської області діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичній організації).

У прес-службі прокуратури Тернопільської області повідомили, що підслідність вказаного кримінального правопорушення визначено за слідчим відділом управління СБУ в області.

Під час розслідування встановлено, що 2014 року 52-річний чоловік, мешканець Луганщини, за власної ініціативи почав співпрацювати з терористами, збираючи дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, залучених у проведенні Антитерористичної операції

Інформатор передавав вказані дані телефоном одному з учасників так званої «Народної міліції «ЛНР» під час перебування у місті Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичній організації) стосовно інформатора бойовиків прокуратурою затверджено та спрямовано до суду. Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

У бюджеті Тернополя на пільгові перевезення заклали майже 31 мільйон гривень

Майже 31 мільйон гривень передбачили в бюджеті Тернополя на 2017 рік, щоб забезпечити безкоштовні перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті міста, інформує сайт міськради.

«Цього року всі пільгові категорії тернополян зможуть надалі користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Оскільки держава не компенсує пільговий проїзд, тому Тернопіль заклав ці витрати у бюджет міста», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Водночас цього року Тернопіль й надалі розбудовуватиме міську мережу електротранспорту, в якому всі пільгові категорії можуть їздити без обмежень. Зокрема, заплановане будівництво нової тролейбусної лінії через вулицю Бродівську до села Біла.

Нагадаємо, що останніми роками у Тернополі збудували п’ять нових тролейбусних ліній.

Епідемія перекинулась на захід

Нові випадки зараження африканською чумою свиней зафіксовано в західних регіонах України, повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Так, карантин уже оголошено в Луганській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Тернопільській та Закарпатській областях. За прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, збитки державного бюджету країни через спалахи «африканки» можуть сягнути понад 1,5 млрд грн. За інформацією Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція щодо поширення АЧС збережеться, наша держава до 2020 року втратить понад 1,2 млн голів свиней, або 4 млрд грн.

Відкрили пункт екстреної меддопомоги

Пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги відкрили у селищі Велика Березовиця, що неподалік Тернополя, інформує телеканал ІНТБ. Там чергуватиме одна бригада: лікар, фельдшер і водій. Загалом же працюватимуть чотири зміни. У розпорядженні медиків — один автомобіль швидкої допомоги, укомплектований, як запевняють, усім необхідним.

«Відкриття цього пункту дасть змогу надавати екстрену невідкладну допомогу мешканцям селища Велика Березовиця, а їх тут проживає понад 8 тисяч осіб. Через населений пункт також проходить траса Тернопіль—Чернівці, де стається багато дорожньо-транспортних аварій», — розповів директор комунального закладу облради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайло Джус.

Він також повідомив, що цього року мають намір відкрити такий же пункт у Бучацькому районі, підстанцію на масиві «Дружба» у Тернополі, та оперативно-диспетчерську службу в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.